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تعليم

عميد علوم حلوان: نعمل على تصنيع قمر صناعي تعليمي .. تفاصيل

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:47 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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اسلام خالد
كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، عن اخر استعدادات الكلية والجامعة فى العمل على إنشاء القمر الصناعي الجامعي  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، 

ونوه الى أن الدكتور ماجد نجم أولى اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الجامعة في هذ المشروع .


وأضاف ابو الدهب فى تصريحات خاصة ل  "صدى البلد" إن الكلية بدأت في الخطوات الأولى فى إنشاء القمر الصناعي وذلك من خلال مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم والذى يعد أول مركز للطقس الفضائي  في مصر وعلى المستوى الإفريقي ويحتل المركذ الثاني في الشرق الأوسط، واضاف أن المركز يقوم بالعديد من المهام البحثية والعلمية ويهتم بدراسة الطقس الفضائى و تأثيره على تكنولوجيا الفضاء وعلى حياة البشر اليومية.

ووقع الاختيار على جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة متمثلة في مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم كأحد الجامعات المصرية المشاركة في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي، وذلك عقب توقيع عقد اتفاق تنفيذى للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم - جامعة حلوان لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.


حضر الاجتماع، الدكتور محمد نبيل يس البكري أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء ومدير مركز مراقبة الطقس الفضائي بالكلية، الذى دعت إليه وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي كما حضر ممثلو الجامعات المصرية، لتقديم عروضهم في وجود مسئولي الأقسام بالهيئة.

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وتم في نفس الاجتماع اختيار بعض الجامعات على رأسها جامعة حلوان وذلك بعدما تبين امتلاك جامعة حلوان للمقومات التي تمكنها من المساعدة في تدريب وإعداد قمر صناعي يقوم بتنفيذه باحثين وطلاب الجامعة.
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