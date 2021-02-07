وزير الأوقاف يكشف للنواب مفاجأة عن تعيينات الأئمة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك إجراءات تتم لسد العجز في عدد الأئمة، وقال إنه هناك 653 خطيب مكافأة تم تعيينهم كأئمة علي درجة مالية وظيفية، وإن عدد الخطباء غير المعينين في حدود 3 آلاف.









جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص: (الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، وشئون الدعوة الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية).









وتابع الوزير: "يوجد نحو 4 آلاف واعظ، وفتحنا الباب لجميع المحالين إلي المعاش من الأئمة، وهناك أساتذة الجامعة متطوعون، وآخرون يحصلون علي مكافأة، حيث تم رفع المكافأة من 75 إلي 250 جنيه للخطبة، مع التدرج من هذا المبلغ".









واستكمل وزير الأوقاف: "دخلنا العام الماضي من الموارد الذاتية صرفناه بالكامل، وفي خطة العام الجاري يبلغ مليار و200 مليون، منها أكثر من 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة".









وأشار إلي أنه تم رفع من 100 إلي 120 جنيه بدل الخطبة، وأوضح أن سيتم استئناف مسابقة خطباء المكافأة خلال الفترة المقبلة، بعد وقفها بسبب ظروف جائحة كورونا.



