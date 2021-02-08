اقتصاد الكويت.. البنك الأهلي المتحد يحقق 29.7 مليون دينار أرباحا صافية عن 2020

اعلن البنك الاهلي المتحد الكويتي تحقيق ارباح صافية بلغت 7ر29 مليون دينار كويتي نحو (98 مليون دولار امريكي) عن عام 2020 بتراجع نسبته 46 في المئة عن الارباح المسجلة في 2019 البالغة 55 مليون دينار نحو ( 5ر181 مليون دولار) .

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاحد، نشرته وكالة أنباء الكويت، ان ربحية السهم بلغت 5ر13 فلس للعام 2020 مقارنة بربحية السهم للعام 2019 والتي بلغت 5ر26 فلس

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وذكر انه يواصل قيامه بكافة التدابير اللازمة ورفع مخصصات انخفاض القيمة والمخصصات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد بصفة عامة وعلى القطاعات التي تأثرت بشكل سلبي

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واشار الى ان البنك مازال مستمرا فى التوسع في أنشطة التمويل وتقديم الدعم الكامل لقطاعات الأعمال وللعملاء المتضررين من الجائحة من خلال تأجيل أقساط التمويل

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ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد الدكتور انور المضف قوله ان رصيد إجمالي الموجودات بلغ 4ر4 مليار دينار كويتي (نحو 5ر14 مليار دولار) كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 كما نمت محفظة التمويل لتصل الى 1ر3 مليار دينار نحو (10 مليار دولار) كما في نهاية ديسمبر من العام 2020

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واوضح المضف ان ودائع العملاء ارتفعت لتصل الى 0ر3 مليار دينار نحو (9ر9 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 5ر11 في المئة عن العام الماضي حيث بلغت آنذاك 7ر2 مليار دينار نحو ( 9ر8 مليار دولار)

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وذكر ان إجمالي حقوق المساهمين بلغ 443 مليون دينار نحو (4ر1 مليار دولار) كما في نهاية ديسمبر 2020

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وبين ان مجلس الإدارة اوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة تمثل عشرة أسهم مقابل كل مئة سهم محتفظ بها في تاريخ السجل موضحا ان توزيعات الأسهم المقترحة تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في مارس المقبل.





