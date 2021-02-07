توجيهات رئاسية .. مصر ترسل 3 طائرات مساعدات طبية وغذائية للسودان

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة المصرية وجامعة الدول العربية إلى جمهورية السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.





وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان للجهود المبذولة من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد مؤكدًا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السودانى.



