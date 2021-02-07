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أخبار البلد

توجيهات رئاسية .. مصر ترسل 3 طائرات مساعدات طبية وغذائية للسودان

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:51 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة المصرية وجامعة الدول العربية إلى جمهورية السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان للجهود المبذولة من مصر  قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد مؤكدًا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السودانى.

يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين و تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة , وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.
توجيهات رئاسية .. مصر ترسل 3 طائرات مساعدات طبية وغذائية للسودان
توجيهات رئاسية .. مصر ترسل 3 طائرات مساعدات طبية وغذائية للسودان
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