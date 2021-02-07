ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

«الشباب والرياضة» تستأنف فعاليات "كنوز مصرية 7" لطلائع الجمهورية في الكورال

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
استأنفت وزارة الشباب والرياضة ،برئاسة الدكتور أشرف صبحي ،اليوم الأحد ، فعاليات المسابقة القومية " كنوز مصرية " في نسختها السابعة على مسرح الوزارة، بمشاركة
محافظات( الإسماعيلية،المنيا ،السويس،دمياط ) في مجال الكورال علي مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة الفرق الفنية علي مستوي الجمهورية.

 تكونت  لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين " د تحية شمس الدين –أستاذ دكتور بأكاديمية الفنون، د سهير محمد حسين– استاذ بأكاديمية الفنون، أحمد محمد عامر– استاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية ".

 بدأت فعاليات التنافس في مجال الكورال، بتقديم فريق  مركز شباب فيصل بمحافظة السويس لمقطوعات غناء جماعية  "استيقظي يا امتي،علي باب مصر ،ميدلي اسماعيل يس"،اوبريت صوت الجماهير ،مقطوعات غناء فردية "زي الهوي،سحب رمشه".

تباري فريق مركز شباب دماريس بمحافظة المنيا ، وقدم مطوعات غنائية متنوعة " إستيقظي ياأمتي ، كلنا ولادك ،ميدلي منولوجات "ومقطوعات غناء  فردية تعرف تتكلم بلدي ،دقوا الشماسي".

تنافس فريق مركز شباب الشيخ زايد،بتقديم مقطوعات غنائية فردية و جماعية "إستيقظي يا أمتي ،مهما خدتني المدن،منولوجات العصر الذهبي ، في حب مصر أحلي بلاد الدنيا،بحبك وحشتيني "

قدم فريق مركز شباب دمياط مقطوعات غنائية جماعية متنوعة " إستيقظي يا أمتي ،كوكتيل إسماعيل يس،الحدود"ومقطوعات غنائية فردية"مصر تتحدث عن نفسها،حبيبتي من ضفايرها".

تنافس فريق مركز شباب السلام بمحافظة السويس ،بتقديم مقطوعات غنائية جماعية متنوعة "إستيقظي يا أمتي،ميدلي اسماعيل يس ،اسلمي يامصر "ومقطوعات غنائية فردية "خفيف الروح،عروس البحر الأحمر "  

اختتمت فعاليات اليوم بتقديم فريق  الكورال بإستاد المنصور الرياضي بمحافظة الدقهلية ،لمقطوعات غنائية  فردية وجماعية  "انا براوة،امتي الزمان،ميدلي منولوج،قوم يامصري،استيقظي ياأمتي"

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها 5000 من طلائع 140 فرقة فنية أعضاء الشعب التخصصية بمراكز الشباب  ، وتستمر الفعاليات حتى 16 مارس 2021 في مجالات ( الموسيقى الوترية – الكورال – الفن التعبيرى – المسرح – الموسيقى النحاسية ) .

 وتهدف مسابقة كنوز مصرية الي  تنمية المواهب وصقلها واكتشافها في اطار تنافسي تربوي، احياء التراث الشعبي والفني وبث روح المنافسة الإيجابية بين الطلائع، إلى جانب تنمية الوعي الوطني والقومي والديني، التنافس الحر والشريف بين الفرق المختلفة ، بالإضافة الى اكساب الطلائع مهارات العمل التعاونى والتعود على المشاركات باحترافية في المسابقات المختلفة ، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم ، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية في أرجاء محافظات مصر المختلفة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مشروعات رائدة.. قصص كفاح شباب وفتيات أسوان مع سوق العمل الحر.. شاهد

مشروع جداريات "لون تراثك" بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش

كورال أداب حلوان يتٱلق بمهرجان مسرح المنوعات

مقطوع الرأس.. العثور على جثة شخص مجهول بـ الدقهلية

للعام السابع على التوالي.. الشباب والرياضة تواصل مهرجان " كنوز مصرية" الفني للطلائع

ترشيحاتنا

التصديرى للصناعات الغذائية: استخدام الزيوت المهدرجة يتسبب فى مشاكل صحية

بعد التشهير به.. شريف إكرامي يتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي

لم يكن نشطا مع زوجته.. تفاصيل تحول نجم مصارعة wwe جنسيا

تشكيل الاتحاد.. حسام حسن يطالب لاعبيه بالفوز على الزمالك فى موقعة اليوم

زواج حلا شيحة ومعز مسعود .. تعرف على الزيجات السابقة للاثنين

ثلاثي الأهلي يقاضون رضا عبد العال |تفاصيل مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البوريك للشيف شربيني .. 3 وصفات متنوعة أبرزها التركي

قطعه واحدة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان يشبه المايوه

كب فوق الركبة.. هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد