برلماني يطالب وزيرة البيئة بتطوير محميات البحر الأحمر

طالب النائب ناصر عطية عضو مجلس النواب، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بالنظر الى محميات البحر الأحمر سواء الموجودة في البر او البحر متسائلا : هل هناك رؤية للوزارة في هذا الصدد، موضحا انه على الوزارة ان تستغل أنشطة مطابقة للبيئة وصديق لها.









كما تطرق النائب في حديثه الى مقلب القمامة الموجود بمنطق القصير طالبا من الوزيرة ان تجد حل لهذه المشكلة وفيما يخص أزمة صيادين البحر الاحمر قال عطية موجها حديثه للوزيرة، موضوع الصيادين في رقبة حضرتك شخصيا





طالب النائب عبدالله لاشين ، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ، وزيرة البيئة بضرورة العمل علي فصل منظومة النظافة عن المحليات نظرا للتخاذل الكبير ، من قبل عمال المحليات في ذلك الملف .





وقال خلال اجتماع لجنة الطاقة ، لمناقشة بيان وزيرة البيئة بحضور ، الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد ، ان الجميع يشتكي من ادارة المحليات لمنظومة النظافة قائلا : " والله العظيم المواطنيين في ابو كبير بمحافظة الشرقية ، عندما يشاهدوني ماشيا في الطريق يأخذوني لاماكن حكومية ، تتراكم امامها القمامة بالايام .. ويقولوا يرضيك كده .





وطالب لاشين الوزيرة بضرورة العمل علي توفير مكان بديل لمصنع تدوير القمامة في ابو كبير ونقله لمدينة الصالحية.





قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب ان منطقة الهرم وضعها صعب بسبب القمامة رغم ان هذه المنطقة تعتبر اكثر المناطق حضارة لما فيها من اهرامات وأبو الهول موضحا ان هناك لجنة من الوزارة تابعت معه الامر شخصيا ونزلت للمعاينة ولكن ما زال الوضع صعب.





واشار الى ان مقالب القمامة الموجودة بالكتلة السكنية امر في غاية الخطورة ، قائلا: احنا بنصنع الوباء بايدينا .





واوضح القطامي ان طريق المحور باتجاه ارض اللواء تبعث هناك رائحة كريهة رغم ان هذا الطريق يمر عليه بشكل يومي رئيس الوزراء ، كما ان هناك مستشفيات موضحا ان الوزارة تبذل مجهود ولكن نحن بحاجة الى إصلاحات يلمسها المواطن.





من جانبه قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب ان وزيرة البيئة جادة ونشيطة في عملها بكل ما أوتيت من قوة تبذل مجهول جبار الا ان هناك امر هام يشغل بال المصريين.





وتسائل وكيل لجنة الطاقة ، متى نرى مياه النيل بالقاهرة والدلتا مثل مياه اسوان؟ متى نرحم الناس من شركات الفلاتر وامراض الكلى.



