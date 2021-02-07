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برلمان

نحتاج 10 مليارات جنيه.. وزيرة البيئة: الرئيس أصر على تحمل الدولة تكاليف البنية التحتية لمنظومة المخلفات

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:04 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكدت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البنيه التحتيه لإدارة منظومة المخلفات تحتاج إلى ٤ سنوات لاستكمالها، موضحة أن الخطة اعتمدت في يونيو ٢٠١٨ وتم ضخ مليار و٨٠٠ مليون لإقامة ٨٠ محطه وسيطه و٤ مصانع كما نعمل في البنيه التحتيه اللازمة في ٢٧ محافظة بوقت واحد. 

وقالت فؤاد خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن السنتين ونصف لم يضيعوا هباء ولكن الموضوع كبير جدا ويحتاج إلى ضخ ١٠ مليارات جنيه حتى تدور العجلة في المصانع خصوصا وأنه كان يتم جمع رسوم ٨٠٠ مليون جنيه على مستوى الدوله ولم يكن لدينا أي مخطط لأي منظومة. 

ولفتت فؤاد إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد على تحمل الدولة تكلفة البنيه التحتيه لمنظومة المخلفات الجديدة وليس المواطن الذي لن يتحمل أي شي، مشيرة إلى أن المنظومة واجهت أيضا مشكلة النباشين
وتقنين اوضاعهم.
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