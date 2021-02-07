ضبط 5480 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

تمكنت حملة مكبرة برئاسة سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط من ضبط 5480 كجم من اللحوم والطيور والأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من الثلاجات بالمدينة الصناعية ببني غالب.









وقاد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط حملة مكبرة بمشاركة مديريات التموين والصحة والطب البيطري من التموين والصحة والطب البيطري استهدفت إحدى الثلاجات بالمدينة الصناعية ببني غالب.









وأسفرت الحملة عن ضبط 5480 كيلو جرام مجمدات كبده وفراخ وسمك مكاريل ومنتجات دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي، تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.