أبو عاصي: لا يوثق بعلم العالم الأزهري إذا كان يجهل هذا الأمر.. فيديو

وأوضح «أبو عاصي » خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن

أكثر أصحاب الخطاب الدينى، الذين يظهرون على العامة لا يعرفون أصول الفقه، ويتحدثون فى الفقه والشريعة دون علم، مشيرًا إلى أن

جرائم السلفيين بسبب جهلهم بأصول الفقه واللغة.