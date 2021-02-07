توزيع 12 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، مشيرًا الى الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها.



من جانبه صرح عادل درغام مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة، انه تم توزيع 12 طن من اللحوم المجمدة على الأيتام والارامل والمطلقات والفقراء والاسر الاكثر احتياجا من أبناء المحافظة بنطاق مراكز ( ايتاي البارود - دمنهور - شبراخيت - بدر - المحمودية - الرحمانية - كفر الدوار - ابوحمص - الدلنجات - كوم حمادة - حوش عيسى - وادي النطرون - ابوالمطامير - ادكو).

وجه محافظ البحيرة، بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها وتحقيق الهدف منها فى رفع المعاناة عن كاهل الاسر الاكثر احتياجا ومحدودي الدخل .



ويذكر أن قامت جمعية الأورمان بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بتسليم 8 اكشاك بمبلغ 176 ألف جنية للأسر الأكثر إحتياجًا بنطاق قريتى التفتيش البحري والغيت بمركز ابو المطامير وقرى احمد عرابى و الخرطوم وحراء و نبيل الوقاد بمركز بدر.

حيث يتم تسليم الكشك وديب فريزر وتسليم بضاعة وتوصيل عداد الكهرباء بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 22 ألف جنية وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

يأتي ذلك إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للجمعيات والمشاركات المجتمعية بالبحيرة ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية وكافة أنواع الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

ويذكر أن صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، أن الجمعية قامت بتسليم 14 طرف صناعي لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظه بنطاق مراكز حوش عيسى وابو المطامير وشبراخيت ودمنهور والرحمانية والمحمودية.



أوضح درغام، أن يتم التوزيع بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية للإشراف على كافة الأعمال، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وكما قدمت جمعية الأورمان بالبحيرة، لـ 26 من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف مبلغ 182 ألف جنية بواقع 7000 جنية لكل حالة لتنمية مشروعاتهم وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، ليصل عدد المستفيدين من تنمية المشروعات الصغيرة حتى الان 1410 مستفيد بنطاق المحافظة.



ووجه المحافظ، بإشراف التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية على كافة الاعمال وتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياه.



كما قامت جمعية الأورمان بالبحيره بتوصيل 27 عداد مياه شرب نقيه وتوصيلات داخلية بقرى ( كوم الفرج، النجيلي، عزبة قاسم، سيدي دمين) بمركز ابوالمطامير وقريتى توفيق الحكيم وعبدالمنعم رياض وحرارة بحوش عيسي



ووجه اللواء المحافظ بإستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها ، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

توزيع 1400 قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر إحتياجا في البحيرة

كما صرح عادل درغام مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة، أنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الملابس بقرية كفر زياده بمركز كوم حمادة حيث تم توزيع 1400 قطعة ملابس جديدة على مستحقيها بنطاق قرى كفر زيادة ونجع العرب والقاطون.

أوضح درغام، أن يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.

ويذكر أيضا أن قام فرع أورمان البحيرة بتسليم 22 جهاز تعويضي بتكلفة إجمالية 330 ألف جنيه بنطاق مراكز كوم حمادة والرحمانيه وشبراخيت والمحمودية ودمنهور وايتاي البارود و ابوالمطامير وحوش عيسى ليصل إجمالى عدد الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها لأصحابها حتى الان 1353 جهاز بنطاق المحافظة.



وأشار مدير فرع الاورمان بالبحيرة، إلي أن يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، موضحًا أنه يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.

كما قامت جمعية الاورمان بالبحيرة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب وذلك بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطره العلاجيه بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق ، حيث تم إجراء 29 جراحة قلب مفتوح بتكلفة اجماليه مليون و 44 ألف جنية تكلفه العملية الواحده ( 36 ألف جنيه)، وتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

كما قام فرع أورمان البحيرة بتسليم 14 جهاز تعويضي بتكلفة إجمالية 205 ألف جنيه بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وابو المطامير والمحمودية وايتاي البارود وكفر الدوار، ليصل إجمالى عدد الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها لأصحابها حتى الان 1331 جهاز بنطاق المحافظة.

وأوضح مدير جمعية الأورمان بالبحيره، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، مشيرًا إلى أنه يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.



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