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بين الناس

سكان حارة محمد حسين بحي الشرابية يشكون انتشار القمامة

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد علام شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة ومياه الصرف.

قال علام في شكواه نعاني نحن سكان حارة محمد حسين بحي الشرابية خلف مستشفى غمره تحديدا عند العقار رقم ٣٠ تم غلق الحارة والمجاري دائما مسدودة وتنتشر القمامة وعيشه كلها مرض.

طالب وزيرة البيئة بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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