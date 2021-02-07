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خبير هندسة طرق: الشبكة القومية للطرق ساهمت في انخفاض معدلات الحوادث.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:08 م
الشبكة القومية للطرق
الشبكة القومية للطرق
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محمد القاضي
قال المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير هندسة الطرق، إن الشبكة القومية للطرق كانت فكرة حبيسة الأدراج لفترة طويلة إلي أن تنبهت القيادة السياسية الحالية لها.

وأضاف "عسكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشبكة القومية للطرق لها انعكاسات ايجابية عديدة منها، تقليل معدلات الانبعاثات الكربونية نتيجة لتقليل معدلات الاحتراق داخل السيارات على الطرق.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير هندسة الطرق، إلى أن معدلات الحوادث انخفضت بسبب الشبكة القومية للطرق والتي تم تأسيسها وتصميمها طبقا للمواصفات العالمية بدون تقاطعات.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير هندسة الطرق، أنه بنهاية عام 2017 تحطمت أكثر من 19 ألف سيارة بسبب حوادث الطرق، لافتا إلى أن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 80 ألف إصابة.
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