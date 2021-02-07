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رئيس وحدة الدراسات الأفريقية: ملف الإصلاح المالي في الاتحاد الأفريقي هو الأصعب لهذه الأسباب ..فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:33 م
أحمد امل
أحمد امل
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد أمل، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الاصلاح الافريقي متقدم الآن، مؤكدًا أن الإصلاح المالي والإداري بدأ في الاتحاد الأفريقي عام 2016.

وأضاف أحمد أمل، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن خريطة الطريق للاتحاد الأفريقي صدرت عام 2018 وتمتد حتى عام 2021، مشيرا إلى أن انتخابات مفوضية الاتحاد أجريت وفقا للقواعد الجديدة التي تعكس قدرا كبيرا من الإصلاحات الإدارية والمالية.

وأوضح أحمد أمل، أن ملف الإصلاح المالي الإداري يعد الأصعب لعدة أسباب ومنها ما يخص إدارة الاتحاد الأفريقي نفسه، وسبب آخر هو علاقة الاتحاد الأفريقي بالأطراف الأخرى.

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