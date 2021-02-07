غضب شعبي ضد إجراءات إغلاق كورونا واجتماع عاجل للحكومة في الكويت





أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، بوجود غضب شغبي عارم في البلاد بسبب إجراءات الإغلاق العام التي اتخذتها الحكومة، فيما ناشد بعض الشباب الحكومة بإعادة النظر في تلك التدابير.





وقالت الصحيفة إن بعض شباب الكويت نقل هذه الطلبات إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي نقلها بدوره لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.





وأعلن الغانم موافقة الخالد على إعادة بحث الموضوع، وأن اجتماعًا سيعقد اليوم بين لجنة الطوارئ الوزارية وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة.





وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة الكويتية لصحيفة "الراي" إن "اختيار الأنشطة، ومنها الصالونات والأندية الصحية والمطاعم لإغلاقها أتى بناء على حالات التقصي الوبائي ومعرفة أسباب انتشار العدوى".





من جانبها، قالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، إن جميع المقيمين في الكويت الذين سيخالفون الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، سيتم تطبيق القانون بصرامة إزائهم.





وأضافت الوزارة، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية: "من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف أحكام القانون رقم ١٩٦٩/ وقرارات وتعليمات السلطات الصحية".





وتابعت: "عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية ستكون الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".



