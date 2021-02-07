ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة البيئة: فكرة القمامة كنز وثروة منظور خاطئ.. وأبو شقة: "عايزين نطبق نظرية الرئيس"

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:26 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
عقبت النائبه اميرة ابوشقه على تصريحات وزيرة البيئة بشأن ملف النفايات مؤكدة بأن الوزارة تعمل في ظروف صعبه خاصة أنه لا توجد أموال ولابنيه تحتيه ولا قاعدة بيانات لإقامة مصانع النفايات.


وشددت ابوشقه خلال اجتماع لجنة الطاقة َالبيئة بمجلس النواب على ضرورة اتخاذ نموذج ونظرية اختيار الرئيس السيسي باقامه عاصمه حديثه رقميه متطوره من الألف الى الياء وتطبيقه على مدن مصريه يتم فيها عمل تجربه أقامه مدن صغيره بها مصانع النفايات.

وردت ياسمين فؤاد بأن فكرة ان القمامه كنز وثروة منظور خاطي ومفيش فكره التصدير والكلام ده وهي عبارة عن خدمه تقدمها الدوله وتاخد مقابل مؤكدة أن فكرة المدينه الصغيره تم اخذ ذلك في الاعتبار وبدأت وزارة التنميه المحليه بمحافظة بورسعيد.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

كب فوق الركبة.. هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

بعد الشر يعني.. ضيف يطلب الزواج من مفيدة شيحة على الهواء

هنا شيحة تؤكد زواج شقيقتها حلا من معز مسعود غدا

مفاجأة سارة من جامعة القاهرة بشأن الامتحانات .. فيديو

بعد التشهير به| الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة سب وقذف رمضان صبحى

كلام كبار.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة الغد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البوريك للشيف شربيني .. 3 وصفات متنوعة أبرزها التركي

قطعه واحدة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان يشبه المايوه

كب فوق الركبة.. هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد