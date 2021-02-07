وزيرة البيئة: فكرة القمامة كنز وثروة منظور خاطئ.. وأبو شقة: "عايزين نطبق نظرية الرئيس"

عقبت النائبه اميرة ابوشقه على تصريحات وزيرة البيئة بشأن ملف النفايات مؤكدة بأن الوزارة تعمل في ظروف صعبه خاصة أنه لا توجد أموال ولابنيه تحتيه ولا قاعدة بيانات لإقامة مصانع النفايات.









وشددت ابوشقه خلال اجتماع لجنة الطاقة َالبيئة بمجلس النواب على ضرورة اتخاذ نموذج ونظرية اختيار الرئيس السيسي باقامه عاصمه حديثه رقميه متطوره من الألف الى الياء وتطبيقه على مدن مصريه يتم فيها عمل تجربه أقامه مدن صغيره بها مصانع النفايات.



