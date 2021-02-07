بعد إصابته بكورونا .. هشام حنفي يوجه رسالة لـ حازم إمام





وجه هشام حنفي لاعب نادي الأهلي السابق، رسالة إلى كابتن منتخب مصر السابق حازم إمام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكتب هشام حنفي على صورته بصحبة حازم امام وعلق قائلا : " الف سلامة يا زوما يا عشرة السنين انشاءالله تقوم بالسلامة 🙏💪".



وأصيب النائب حازم إمام، أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل المنزلي حاليًا.



وكشف مصدر مقرب من حازم إمام لـ"صدى البلد"، عن أن الثعلب بصحة جيدة.

