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رياضة

بعد إصابته بكورونا .. هشام حنفي يوجه رسالة لـ حازم إمام

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:16 م
هشام حنفي
هشام حنفي
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محمد بدران


وجه هشام حنفي لاعب نادي الأهلي السابق، رسالة إلى كابتن منتخب مصر السابق حازم إمام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وكتب هشام حنفي على صورته بصحبة حازم امام وعلق قائلا : " الف سلامة يا زوما يا عشرة السنين انشاءالله تقوم بالسلامة 🙏💪". 

وأصيب النائب حازم إمام، أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل المنزلي حاليًا.

وكشف مصدر مقرب من حازم إمام لـ"صدى البلد"، عن أن الثعلب بصحة جيدة.

ومن المقرر أن يخضع حازم إمام للعزل ، حتى تتحول المسحة الخاصة به من إيجابية إلى سلبية.

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