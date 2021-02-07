قمة النار.. السيتي يهدر ضربة جزاء أمام ليفربول

أهدر إلكاي جوندوجان ضربة جزاء لفريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول، في المباراة التي تجمعهما في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.





واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 37، سددها إلكاي جوندوجان لكنه أهدرها بتسديدها خارج المرمى، لتظل النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.



