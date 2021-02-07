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رياضة

قمة النار.. السيتي يهدر ضربة جزاء أمام ليفربول

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:14 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أهدر إلكاي جوندوجان ضربة جزاء لفريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول، في المباراة التي تجمعهما في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 37، سددها إلكاي جوندوجان لكنه أهدرها بتسديدها خارج المرمى، لتظل النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - هندرسون - فابينيو - أندرو روبرتسون

خط الوسط: كيرتس جونس - جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 47 نقطة.
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