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أخبار العالم

السعودية.. تحرك عاجل بعد خطأ تقني خلال مؤتمر الصحة بشأن كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:18 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأحد، بأن الجهات المعنية عن المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والذي تجريه وزارة الصحة السعودية بشكل يومي، في أسباب وملابسات ظهور عبارة غير مناسبة في نص العرض المرئي،

وقالت الصحيفة إن التحقيقات أسفرت عن أن هذا الموضوع وقع نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك.

وتابعت أن "فريق المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا تقدم بشديد الاعتذار لعموم المشاهدين والمشاهدات، ولكل من ساءته تلك العبارة".

وخلال شرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي بث على القناة الرسمية عن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وردت على اللوحة خلفه بأن سبب إغلاق الصالات والمراكز الرياضية "لأنهم سبايك".

وسرعان ما تفاعل المواطنون مع هذه الكلمة، متسائلين عن سبب ورودها مع "قسم إغلاق الصالات والمراكز الرياضية"، وما إذا كانت "خطأ أم لا".

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