تعيش في غرفة مسقوفة بالبوص.. مأساة الحاجة سماح مسنة أغرقها المطر.. فيديو وصور

داخل غرفة لا تتعدى مساحتها ثلاثة أمتار بالطوب اللبن القديم مسقوفة بالخشب والبوص، ومعرضة للانهيار فى أى وقت تعيش الحاجة سماح إمام ونجلها داخلها بقرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية .









السيدة المسنة لم تعترض خلال السنوات الماضية على حالها والمعاناة من غرفتها المتهالكة التى تعيش فيها بدون ادنى مقومات الحياة والتى عبارة عن 4 حوائط يتوسطهم باب صغير بدون سرير او حمام كما انها لا تقي من برد أو تحمي من مطر واكتفت بقولها الحمد لله.





تقول الحاجة سماح فى حديثها لـ "صدى البلد" انها تعيش مع نجلها داخل هذه الغرفة القديمة بدون حمام والسقف من البوص والخشب مشيرة الى انها تعانى الأمرين فى الشتاء بسبب سقوط الأمطار عليهم قائلة " المطر بينزل علينا فى الشتاء واحنا نايمين فى الاوضة وتغرقنا".





وتابعت: "ظروفنا صعبة والحالة قدها وابنى مريض وعنده فيروس سى وبيتعالج وبدون أي عمل وبيشتغل فى جمع البلاستيك عشان يقدر يصرف علينا ومفيش مصدر دخل ثابت له".





وطالب الحاجة "سماح" من المسئولين بتخصيص معاش شهرى من تكافل وكرامة نظرا لظروفها الاجتماعية والصحية الصعبة خاصة وانهم بدون اى مصدر للدخل.





وعن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قالت :" الحمد لله ربنا بعت لينا الرئيس السيسى ، كما وجهت الشكر للرئيس على ما يقدمه للبلد قائلة :" ربنا معاه عمل خير كتير فى البلد ".





وكان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان قد تفقد عددا من المشروعات بمدينة شبين القناطر، والمواقع المستهدف تطويرها بقري المدينة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.





وخلال جولته بقرية طحانوب، التقى المحافظ بمواطني القرية واستجاب لشكواهم والتي تمثلت في تطهير ترعة الشرقاوية وتشغيل مخبز بالقرية حيث تواصل المحافظ علي الفور بالمسؤولين لحل المشكلتين.





كما تفقد المحافظ مكتب بريد طحانوب وتبين وجود ضعف بشبكة الإنترنت تؤدي إلى تعطيل نظام العمل أثناء صرف المعاشات والمرتبات وعلى الفور تواصل المحافظ مع المسؤولين لحل المشكلة فورا وزيادة سرعة الإنترنت.





وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة القليوبية منها قري مدينة شبين القناطر وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن بداية التنفيذ ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة بالمدينة.





وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.