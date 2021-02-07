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صندوق تطوير العشوائيات عن تفقد السيسي عزبة الهجانة: رسالة للجميع مفيش وقت نضيعه.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:20 م
تفقد السيسي عزبة
تفقد السيسي عزبة الهجانة
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محمد القاضي
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير عزبة الهجانة يؤكد حرص الرئيس علي متابعة الأعمال بنفسه.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن تفقد الرئيس للمشروعات على أرض الواقع يدفع المسؤولين والعاملين بأن يكونوا أشبه بخلية نحل في عملهم.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن تفقد الرئيس لمناطق العمل حتى يوم الجمعة رسالة مفاداها "مفيش وقت نضيعه، ومفيش إجازات أو توقف عن العمل"، مؤكدا أن كافة المشروعات في الدولة تعمل بأقصى طاقة حتى لا يحدث أي تأخير.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن أي يوم تأخير في هذه المشروعات يؤثر على استفاده المواطن من هذه المشروعات.

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