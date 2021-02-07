قيمتها 300 مليون دولار.. فنان تشاجر مع زوجته فرسم أغلى لوحة فى التاريخ

عرضت فضائية أكسترا نيوز تقريرا عن أغلى لوحة فنية فى التاريخ، والغريب فى قصتها أن الفنان رسمها بعد شجار مع زوجته بسبب أعماله الفنية.



حسب تقرير "أكسترا نيوز" فأن الفنان العالمى بول جوجان تشاجر مع زوجته، بسبب عدم شعبية أعماله الفنية مما دفعه إلى السفر إلى "تاهيتى" عام 1892.



ولفت التقرير بعد سفر الفنان العالمى قرر رسم لوحه تجسد فتايتن وسط مشهد طبيعى فى حاله من تناسق الالوان.



وأوضح التقرير إلى أن اللوحة تعبر عن الرواية الاكثر شعبيه ذاك الوقت pierre loti the marriage of loti.



وكشف التقرير أن فى نفس اليوم 7 فبراير 2015 تم بيع اللوحه فى مذاع علنى ب 300 مليون دولار أمريكى لتصبح أغلى لوحه فى التاريخ.