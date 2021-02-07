بوسي فى إطلالة جديدة .. ومتابع: إيه اللي مزعلك .. شاهد

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة، بعد إحيائها حفلًا غنائيًا مميزًا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.