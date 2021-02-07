إنشاء مدينة جامعية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية

اجتمع الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، بمجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان عام المحافظة وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين وعلى رأسهم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية .





وافق محافظ المنوفية خلال الاجتماع علي تخصيص قطعة أرض على مساحة ١٧٧٦م ٢ بالمنطقة الصناعية بقويسنا وذلك لإنشاء مدينة جامعية تخدم طلاب وطالبات جامعة الدلتا التكنولوجية والتي تضم طلاب من كافة المحافظات ، وذلك بناء علي مذكرة العرض المقدمة من الدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة .





وتحظى جامعة الدلتا التكنولوجية باهتمام كبير من جانب المسؤلين ، لمواكبة التطورات التكنولوجية في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ، وتخريج كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي .

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وكان الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية قد أوضح ، إن الجامعة ستقوم بطرح برنامج جديد لطلابها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.



