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تعليم

إنشاء مدينة جامعية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:34 م
إنشاء مدينة جامعية
إنشاء مدينة جامعية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية
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أحمد الشاهد
 اجتمع الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، بمجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان عام المحافظة وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين وعلى رأسهم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية .

 وافق محافظ المنوفية خلال الاجتماع علي تخصيص قطعة أرض على مساحة ١٧٧٦م ٢ بالمنطقة الصناعية بقويسنا وذلك لإنشاء مدينة جامعية تخدم طلاب وطالبات جامعة الدلتا التكنولوجية والتي تضم طلاب من كافة المحافظات ، وذلك بناء علي مذكرة العرض المقدمة من الدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة .

وتحظى جامعة الدلتا التكنولوجية باهتمام كبير من جانب المسؤلين ، لمواكبة التطورات التكنولوجية في كافة المجالات  لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ، وتخريج كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي .
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وكان الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية قد أوضح ، إن الجامعة ستقوم بطرح برنامج جديد لطلابها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وكشف "الخولي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذا البرنامج هو "تكنولوجيا الأطراف الصناعية" حيث تم التوصل إلى عقد بروتوكولات تعاون مع الشركات والجهات المتخصصة في هذه المجالات .
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