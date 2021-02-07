بايدن يغالب دموعه بسبب ابنه في حواره على CBS.. ويؤكد: لن نرفع العقوبات عن إيران حتى توقف تخصيب اليورانيوم.. وأمريكا لن تندفع إلى صراع مفتوح مع الصين | فيديو

في حواره مع نورا اودونيل لـ CBS .. بايدن:
- يجب على إيران أولًا أن تشير إلى التزامها بخطة العمل الشاملة المشتركة
- الرئيس الصيني لا يعرف الديمقراطية
- أراهن أنه لا توجد عائلة ليس لديها شخص يعاني من المخدرات
أشار الرئيس الامريكي جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران كوسيلة لاستئناف المفاوضات، وأن طهران بحاجة إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم أولًا.
وفي حديثه إلى شبكة سي بي إس المسائية يوم الأحد، وسأل عما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع عقوباتها الساحقة ضد الجمهورية الايرانية"لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات" ، أجاب بايدن ببساطة بـ "لا"
وقال "سيتعين عليهم التوقف عن تخصيب اليورانيوم أولًا؟"
وقام القائم بإجراء المقابلة بالتحقيق ، مما دفع بايدن إلى الإيماء بالموافقة.
وعلى الرغم من الآمال التي أعقبت الانتخابات في أن يتخذ بايدن خطوات فورية للانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لتخفيف التوترات مع طهران، فشلت الإدارة الجديدة في التوصل إلى اتفاق مع نظرائها الإيرانيين بشأن أي جانب يجب أن يكون أول من يقدم تنازلات.
وتصر طهران على أن الأمر متروك للجانب الأمريكي لرفع العقوبات، بالنظر إلى أن واشنطن ألغت التزاماتها وانسحبت من الاتفاقية في عام 2018.
وتصر واشنطن على أنه يجب على إيران أولًا أن تشير إلى التزامها بخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال تقليصها، وتخصيب اليورانيوم وتكديسه.
قال الرئيس جو بايدن إن مذكرات ابنه هانتر بايدن القادمة أعطته الأمل في أن "ولده قد عاد".
دموع جو بايدن
في مقابلة مع نورا أودونيل من شبكة سي بي إس نيوز يوم الأحد ، قاوم بايدن ، 78 عامًا ، دموعه أثناء مناقشة مذكرات هانتر، حيث يتحدث عن نجله، البالغ من العمر 51 عامًا ، وعن صراعاته مع المخدرات والكحول وتعافيه منها.
وقال الرئيس: "أتعلم ، أراهن أنه لا توجد عائلة تعرفها وليس لديها أي شخص في العائلة يعاني من مشكلة مخدرات أو مشكلة كحول".
وأخبر الرئيس بايدن مضيفته أودونيل ، 47 عامًا ، أن انفتاح هنتر حول نضالاته في المذكرات كان له تأثير عميق عليه.
وقال نائب الرئيس السابق "الصدق الذي تقدم به وتحدث عن المشكلة والأمل أنها أعطتني الأمل في قراءتها".
"كان الأمر كما لو أن ولدي قد عاد ... هل تعرف ما أعنيه؟" وفقا لما قاله بايدن عندما بدأ يتأثر.
وأضاف مخاطبا أودونيل: "على أي حال، أنا آسف لكوني عاطفيا".
الصين
وفي المقابلة، سُئل بايدن أيضًا عن نهج إدارته تجاه الصين، وقال إنه بينما يتوقع أن يرى "منافسة شديدة" مع بكين ، فإن الولايات المتحدة لن تندف إلى "صراع" مفتوح.
وربما قضيت وقتًا أطول مع شي جين بينج ، كما قيل لي ، أكثر من أي زعيم عالمي ، لأنه كان لدي 24 أو 25 ساعة من الاجتماعات الخاصة معه عندما كنت نائب الرئيس، وسافر معه 17000 ميل، وتفاخر بايدن قائلا "أنا أعرفه جيدًا".
وأضاف "إنه ذكي للغاية، إنه صعب للغاية، لم يكن لديه - ولم أقصد ذلك كنقد، بل مجرد حقيقة - ليس لديه عظمة ديمقراطية صغيرة في جسده، لكن - السؤال هو، قلت له طوال الوقت، أننا لا نحتاج إلى الخلاف، لكن ستكون هناك منافسة شديدة، ولن أفعل ذلك بالطريقة التي يعرفها، وهذا لأنه يرسل إشارات أيضًا، ولن أفعل ذلك بالطريقة التي فعلها ترامب.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنركز على قواعد الطريق الدولية".
خدعة قديمة
وأرسلت الولايات المتحدة مجموعة حاملة الطائرات الهجومية بقيادة "يو إس إس روزفلت" إلى منطقة بحر الصين الجنوبي من أجل "عمليات روتينية" أواخر الشهر الماضي، فور تنصيب بايدن في 20 يناير.
وفي يناير أيضًا، تعهد رئيس البنتاجون في عهد بايدن، لويد أوستن، بأن تساعد واشنطن طوكيو في الدفاع عن سينكاكس - وهو أرخبيل تسيطر عليه اليابان من الجزر الصغيرة والصخور غير المأهولة الواقعة في بحر الصين الشرقي وتطالب بها بكين أيضًا.
وخلال الأسبوع الجاري، مرت المدمرة الأمريكية يو إس إس جون ماكين عبر مضيق تايوان في مهمة "حرية الملاحة" ، لتصبح أول سفينة حربية أمريكية تقوم بالرحلة عبر الممر المائي المتنازع عليه منذ تولى بايدن منصبه.
وانتقدت بكين المناورة باعتبارها "خدعة قديمة" تهدف إلى "التلاعب" بالوضع عبر المضيق، وشددت على أن السفينة الحربية الأمريكية "تم تعقبها ومراقبتها" طوال رحلتها.
وتعتبر الصين تايوان مقاطعة ضالة، وتحتفظ بمسار لإعادة توحيد الجزيرة مع البر الرئيسي للصين في وقت ما في المستقبل.