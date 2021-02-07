بايدن يغالب دموعه بسبب ابنه في حواره على CBS.. ويؤكد: لن نرفع العقوبات عن إيران حتى توقف تخصيب اليورانيوم.. وأمريكا لن تندفع إلى صراع مفتوح مع الصين | فيديو

وعلى الرغم من الآمال التي أعقبت الانتخابات في أن يتخذ بايدن خطوات فورية للانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لتخفيف التوترات مع طهران، فشلت الإدارة الجديدة في التوصل إلى اتفاق مع نظرائها الإيرانيين بشأن أي جانب يجب أن يكون أول من يقدم تنازلات.





وتصر طهران على أن الأمر متروك للجانب الأمريكي لرفع العقوبات، بالنظر إلى أن واشنطن ألغت التزاماتها وانسحبت من الاتفاقية في عام 2018.





وتصر واشنطن على أنه يجب على إيران أولًا أن تشير إلى التزامها بخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال تقليصها، وتخصيب اليورانيوم وتكديسه.





قال الرئيس جو بايدن إن مذكرات ابنه هانتر بايدن القادمة أعطته الأمل في أن "ولده قد عاد".

دموع جو بايدن في مقابلة مع نورا أودونيل من شبكة سي بي إس نيوز يوم الأحد ، قاوم بايدن ، 78 عامًا ، دموعه أثناء مناقشة مذكرات هانتر، حيث يتحدث عن نجله، البالغ من العمر 51 عامًا ، وعن صراعاته مع المخدرات والكحول وتعافيه منها.

وقال الرئيس: "أتعلم ، أراهن أنه لا توجد عائلة تعرفها وليس لديها أي شخص في العائلة يعاني من مشكلة مخدرات أو مشكلة كحول".

وأخبر الرئيس بايدن مضيفته أودونيل ، 47 عامًا ، أن انفتاح هنتر حول نضالاته في المذكرات كان له تأثير عميق عليه.

وقال نائب الرئيس السابق "الصدق الذي تقدم به وتحدث عن المشكلة والأمل أنها أعطتني الأمل في قراءتها".

"كان الأمر كما لو أن ولدي قد عاد ... هل تعرف ما أعنيه؟" وفقا لما قاله بايدن عندما بدأ يتأثر.

وأضاف مخاطبا أودونيل: "على أي حال، أنا آسف لكوني عاطفيا".









الصين

وفي المقابلة، سُئل بايدن أيضًا عن نهج إدارته تجاه الصين، وقال إنه بينما يتوقع أن يرى "منافسة شديدة" مع بكين ، فإن الولايات المتحدة لن تندف إلى "صراع" مفتوح.





وربما قضيت وقتًا أطول مع شي جين بينج ، كما قيل لي ، أكثر من أي زعيم عالمي ، لأنه كان لدي 24 أو 25 ساعة من الاجتماعات الخاصة معه عندما كنت نائب الرئيس، وسافر معه 17000 ميل، وتفاخر بايدن قائلا "أنا أعرفه جيدًا".





وأضاف "إنه ذكي للغاية، إنه صعب للغاية، لم يكن لديه - ولم أقصد ذلك كنقد، بل مجرد حقيقة - ليس لديه عظمة ديمقراطية صغيرة في جسده، لكن - السؤال هو، قلت له طوال الوقت، أننا لا نحتاج إلى الخلاف، لكن ستكون هناك منافسة شديدة، ولن أفعل ذلك بالطريقة التي يعرفها، وهذا لأنه يرسل إشارات أيضًا، ولن أفعل ذلك بالطريقة التي فعلها ترامب.





وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنركز على قواعد الطريق الدولية".





خدعة قديمة



