إصدار حكمين ضد شركة فورد في البرازيل.. تفاصيل

قام قاضيان برازيليان بإصدارحكمين ضد شركة فورد الامريكية لصناعة السيارات ، بسبب التسريح الجماعي للعمال بعد أن أعلنت الشركة عن إغلاقها مصانعها الثلاثة .
ووفقا للتقارير فإن الحظر سيسري حتى تنجح المفاوضات مع النقابات العمالية
ووفقا للتقارير فإن الحظر سيسري حتى تنجح المفاوضات مع النقابات العمالية
،وقام القضاة بفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال أي مايقرب من 18626 لكل موظف متضرر .
ويمكن لشركة فورد استنئاف الحكم بالمنع ، وكشفت الشركة في الآونة الاخيرة أنها ستتوقف الإنتاج في البرازيل ، حيث انها ستغلق مصانعها الثلاثة .
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فورد إن القرار صعب للغاية ، ولكنه ضروري ، كما اعربت وزارة الإقتصاد البرازيلية عن أسفها لهذا القرار .
وقالت الوزارة إن هذا القرار يتعارض مع الإنتعاش القوي ، في معظم القطاعات الصناعية في البلاد ،كما أن القرار سيؤثر على آلاف الموظفين ، وفقا لتقرير نشره موقع الأخبار البرزايلي .
على الجانب الآخر تنوي فورد الامريكية تصنيع موديل موستنج لأول مرة في الصين، من أجل جذب المزيد من المستهلكين الصينيين ، وإنعاش الطلب على سياراتها ، وفقا لما جاء في الشركة الامريكية ببيان لها.
ويمكن لشركة فورد استنئاف الحكم بالمنع ، وكشفت الشركة في الآونة الاخيرة أنها ستتوقف الإنتاج في البرازيل ، حيث انها ستغلق مصانعها الثلاثة .
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فورد إن القرار صعب للغاية ، ولكنه ضروري ، كما اعربت وزارة الإقتصاد البرازيلية عن أسفها لهذا القرار .
وقالت الوزارة إن هذا القرار يتعارض مع الإنتعاش القوي ، في معظم القطاعات الصناعية في البلاد ،كما أن القرار سيؤثر على آلاف الموظفين ، وفقا لتقرير نشره موقع الأخبار البرزايلي .
على الجانب الآخر تنوي فورد الامريكية تصنيع موديل موستنج لأول مرة في الصين، من أجل جذب المزيد من المستهلكين الصينيين ، وإنعاش الطلب على سياراتها ، وفقا لما جاء في الشركة الامريكية ببيان لها.