إصدار حكمين ضد شركة فورد في البرازيل.. تفاصيل





،وقام القضاة بفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال أي مايقرب من 18626 لكل موظف متضرر .



ويمكن لشركة فورد استنئاف الحكم بالمنع ، وكشفت الشركة في الآونة الاخيرة أنها ستتوقف الإنتاج في البرازيل ، حيث انها ستغلق مصانعها الثلاثة .



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فورد إن القرار صعب للغاية ، ولكنه ضروري ، كما اعربت وزارة الإقتصاد البرازيلية عن أسفها لهذا القرار .



وقالت الوزارة إن هذا القرار يتعارض مع الإنتعاش القوي ، في معظم القطاعات الصناعية في البلاد ،كما أن القرار سيؤثر على آلاف الموظفين ، وفقا لتقرير نشره موقع الأخبار البرزايلي .



على الجانب الآخر تنوي فورد الامريكية تصنيع موديل موستنج لأول مرة في الصين، من أجل جذب المزيد من المستهلكين الصينيين ، وإنعاش الطلب على سياراتها ، وفقا لما جاء في الشركة الامريكية ببيان لها.





قام قاضيان برازيليان بإصدارحكمين ضد شركة فورد الامريكية لصناعة السيارات ، بسبب التسريح الجماعي للعمال بعد أن أعلنت الشركة عن إغلاقها مصانعها الثلاثة .ووفقا للتقارير فإن الحظر سيسري حتى تنجح المفاوضات مع النقابات العمالية