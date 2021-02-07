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سيارات

إصدار حكمين ضد شركة فورد في البرازيل.. تفاصيل

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:01 م
فورد
فورد
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أماني نوار
قام قاضيان برازيليان بإصدارحكمين ضد شركة فورد الامريكية لصناعة السيارات ، بسبب التسريح الجماعي للعمال  بعد أن أعلنت الشركة عن إغلاقها مصانعها الثلاثة .

ووفقا للتقارير فإن الحظر سيسري حتى تنجح المفاوضات مع النقابات العمالية

،وقام القضاة بفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال أي مايقرب من 18626 لكل موظف متضرر .

ويمكن لشركة فورد استنئاف الحكم بالمنع ، وكشفت الشركة في الآونة الاخيرة أنها ستتوقف الإنتاج في البرازيل ، حيث انها ستغلق مصانعها الثلاثة .

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فورد إن القرار صعب للغاية ، ولكنه ضروري ، كما اعربت وزارة الإقتصاد البرازيلية عن أسفها لهذا القرار .

وقالت الوزارة إن هذا القرار يتعارض مع الإنتعاش القوي ،  في معظم القطاعات الصناعية  في البلاد ،كما أن القرار سيؤثر على آلاف الموظفين ، وفقا لتقرير نشره موقع الأخبار البرزايلي .

على الجانب الآخر تنوي فورد الامريكية تصنيع  موديل موستنج لأول مرة في الصين،  من أجل جذب المزيد من المستهلكين الصينيين ، وإنعاش الطلب على سياراتها ، وفقا لما جاء في الشركة الامريكية ببيان لها.

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