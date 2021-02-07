كارثة جديدة لـ بايدن.. كورونا البريطانية تضرب البلاد وعدد الحالات يتضاعف

ينتشر متغير فيروس كورونا الذي أغلق معظم أنحاء بريطانيا بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، متفوقًا على سلالات متحولة أخرى ومضاعفة انتشاره بين الإصابات المؤكدة كل أسبوع ونصف، وفقًا لبحث جديد نُشر يوم الأحد.





وبحسب "واشنطن بوست"، يأتي التقرير، الذي تم نشره على خادم ما قبل الطباعة MedRxiv ولم تتم مراجعته أو نشره في مجلة بعد، من تعاون العديد من العلماء ويوفر أول بيانات صلبة لدعم التوقعات الصادرة الشهر الماضي من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. أظهر متغير المملكة المتحدة أصبح مهيمنًا في الولايات المتحدة بحلول أواخر مارس.





يعد المتغير أكثر عدوى من الأشكال السابقة لفيروس كورونا قد يكون أيضًا أكثر فتكًا، على الرغم من أن هذا أقل تأكيدًا بكثير يحمل مجموعة من الطفرات، بما في ذلك العديد من الطفرات التي تغير بنية البروتين الشائك على سطح الفيروس وتعزز قدرته على الارتباط بخلايا المستقبل البشرية.





أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالمتغير لديهم حمولات فيروسية أعلى، وقد يفرزون المزيد من الفيروسات عند السعال أو العطس.





يحث مؤلفو الدراسة الجديدة على اتخاذ إجراءات للحد من انتشار المتغير.





كتب المؤلفون: "تُظهر دراستنا أن الولايات المتحدة تسير على مسار مشابه مثل البلدان الأخرى حيث أصبح B.1.1.7 سريعًا هو المتغير السائد لفيروس كورونا، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتقليل الإصابات والوفيات لفيروس كورونا".





يشير خبراء الأمراض إلى أن الأقنعة والتباعد الاجتماعي سيستمران في الحد من انتشاره، وستظل اللقاحات فعالة ضده.





تبرز فلوريدا باعتبارها الولاية ذات أعلى معدل انتشار لهذا النوع. قدر التقرير الجديد الوقت المضاعف لانتشار B.1.1.7 في نتائج الاختبارات الإيجابية في 9.1 يوم.





تتصدر فلوريدا أيضًا الأمة في الحالات المبلغ عنها التي تشمل B.1.1.7، مع 187 إصابة حتى يوم الخميس، تليها كاليفورنيا الأكثر اكتظاظًا بالسكان مع 145 إصابة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.





استندت توقعات مركز السيطرة على الأمراض للشهر الماضي إلى نموذج بسيط تم استقراءه من المؤشرات في المملكة المتحدة. يؤكد البحث الجديد الذي نُشر يوم الأحد الاتجاه المتوقع حتى نهاية شهر يناير. قام الباحثون بفحص التحليلات الجينومية لعينات الفيروس من 10 ولايات، بما في ذلك من 212 إصابة تتضمن المتغير ، المعروف رسميًا باسم B.1.1.7.





وخلص التقرير إلى أن المتغير كان أكثر قابلية للانتقال بنسبة 35 إلى 45 في المائة من سلالات الفيروس الأخرى في الولايات المتحدة.





قال مايكل ووربي، عالم الأحياء التطورية بجامعة أريزونا والمؤلف المشارك للورقة البحثية الجديدة: "إنها هنا، لقد توغلت في عمق هذا البلد، وهي في طريقها لتصبح النسب السائد بسرعة كبيرة".





بدأت الولايات المتحدة للتو في الخروج من موجة الشتاء الكارثية في الحالات، مع انخفاض الإصابات الجديدة ودخول المستشفيات - على الرغم من أن الأرقام لا تزال أعلى مما كانت عليه خلال موجة الصيف، فمن المرجح أن تستمر العدوى في الانخفاض حتى في وجود المتغير الأكثر قابلية للانتقال.





لكن الانخفاض سيكون تدريجيًا أكثر مما لو لم يتم تثبيت البديل ، وفقًا لتوقعات مركز السيطرة على الأمراض. وهناك أوراق جامحة أخرى في اللعب ، في شكل متغيرات إضافية. وهي تشمل B.1.351 ، التي شوهدت لأول مرة في جنوب إفريقيا ومثيرة لقلق كبير لدى المجتمع الطبي لأنها تحتوي على طفرة (E484K ، الملقب بـ "Eeek") تحد من فعالية اللقاحات ولكنها لا تقوضها تمامًا.





وسجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 102420 إصابة و2618 وفاة جديدة بفيروس كورونا.





وأفادت جامعة جونز هوبكينز المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في إحصائية يومية نشرتها الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة إلى مستوى 26916192.





كما ذكرت الجامعة أنها رصدت 2618 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا، مقابل 3523 في إحصائية السبت ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 462173 متوفيا.





ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في الولايات المتحدة تراجعا في يومي نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية.





بدورها، أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بلغ حوالي 39.038 مليون.





وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا.



