هدف ثان لـ مانشستر سيتي أمام ليفربول من خطأ كارثي لـ أليسون

أحرز الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لمانشستر سيتي في شباك ليفربول، في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.









هدف جوندوجان الثاني جاء في الدقيقة 73 بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي ليفربول وحارس مرماهم أليسون بيكر، لتصبح النتيجة 2-1 للسيتي.









أحرز محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول في شباك مانشستر سيتي في المباراة المقامة حاليًا في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.









صلاح أحرز الهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 63، تحصل عليها بعد دفعه من روبين دياز مدافع مانشستر سيتي.









وكان جوندوجان قد أحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 49.



