الطفلة توفيت في حضن عروس الجنة.. تعرف على قصة طفلتي أسرة المنزل المنهار في جرجا

"انا هدخل أنام شوية يا ماما ولما أصحى ها لم الغسيل.. طيب ماشي نامي جنب اختك عشان أخوكي لما يجي يلاقي مكان ينام فيه.. حاضر يا ماما".. هذا كان الحوار الأخير بين رشا الفتاة البالغة من العُمر ١٦ عامًا، ووالدتها شيماء بدري، ٣٠ عامًا، قبل وفاتهما بساعة واحدة، حيث كانت تزورهما جارتهما وشهدت هذا الحديث الذي دار بينهما قبل أن يُهدم المنزل فوق رؤوس قاطنيه جميعًا.





وقد إنهار المنزل المكون من ثلاثة طوابق والمبني بالطوب والطين والعروق الخشبية بشارع حسن الدلال بمنطقة الشوايخن في ميدان شركة بيع المصنوعات بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج .









المنزل يحده من الجهة اليمنى منزل جديد فيه ثلاثة محلات صغيرة، ومن الجهة اليسرى منزل يُماثله في القدم حيث سقط جزءًا منه إثر إنهيار منزل محمد منصور وأسرته الذي لقي مصرعه هو وزوجته وطفلتيهما بينما أصيب نجله إثر تلك الواقعة.





ودب الخوف والقلق في قلب سكان المنطقة التي تماثل أغلب بيوتها هذا المنزل المنهار، كما يوجد فيها تصدعات وشروخ ما يُهدد حياة الكثير من الأسر.





الأوجاع ضربت قلب الأم التي فقدت نجلها وزوجته وحفيدتيها، وقلبها ينفطر على حفيدها الشاب كريم الذي ظل حيًا وخرج سليمًا بعض الشئ من أسفل انقاض هذا المنزل ما جعلها تبكي ويعلو صوت عويلها خشية عليه من صدمته في البقاء على قيد الحياة بمفرده وضياع جميع أفراد أسرته ضحايا إثر تلك الواقعة.





ووسط هذا المشهد تجمع بعض الأطفال للمشاهدة من بعيد مع صرخات أمهات محذرين الأطفال:"ابعد بعيد البيت اللي وراه هيوقع شايف عامل ازاي كل واحده تاخد عيالها وتحافظ عليهم يلااا".





الرهبة الشديدة ووهجة الموت أشعلت نيران الخوف على أعمارهن وأعمار أطفالهن، منهن من أخذت أبناءها ورحلت، ومنهن من صبرت وقالت:"رب إني لأ أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".



