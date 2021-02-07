محافظ الغربية يكرم طلاب جامعة طنطا الفائزين ببرنامج عباقرة الجامعات المصرية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الأحد، الطلاب الفائزين بكأس المركز الأول بمسابقة عباقرة الجامعات المصرية ٢٠/ ٢١، وذلك بديوان عام محافظة الغربية، بحضور كلًا من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة ، اللواء هيثم عاطف والعقيد طارق عامر، ولفيف من القيادات التنفيذية.









بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة للدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية على دعوته الكريمة، كما وجه الشكر لأبنائه طلاب جامعة طنطا الذين حصلوا على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي، متفوقين بذلك على جميع الجامعات المصرية.





وأضاف ذكي أن قيم الانتماء والمشاركة هي قيم إيجابية يجب أن نربي عليها أبنائنا الطلاب ليكونوا قادة المستقبل.





من جانبه رحب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برئيس جامعة طنطا، والضيوف الحاضرين، مُؤَكِّدًا أن المحافظة حصدت هذا العام العديد من الجوائز والمراكز الأولى، علي رأسهم فريق مدرسة سنباط الثانوية الحاصلة على كأس عباقرة المدارس، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك أفضل ٥ مدارس على مستوى مصر، وهو دليل على تميز أبناء المحافظة.





وأضاف رحمي أن الاهتمام بالشباب لا يأتي فقط من خلال تكريمهم، بل أيضا من خلال دعوتهم للحوار ونقل خبراتهم وتجاربهم إلى أقرانهم، كنوع من تبادل الخبرات لثقل خبرات الآخرين، مُؤَكِّدًا على حرص الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتأهيل الشباب في جميع المجالات الثقافية والفنية والرياضية.





وعرض شباب العباقرة خبراتهم والتجربة التي مروا بها في حوار مفتوح مع الحاضرين، بداية من تكوين الفريق والصعوبات والتحديات التي مر بها الفريق، وصولًا لخوض التصفيات والمبارايات النهائية وحصولهم على كأس المركز الأول، كما قدم كل عضو في الفريق رسالة إيجابية للشباب الحاضرين لحثهم على المشاركة في الأنشطة الشبابية



