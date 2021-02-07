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فن

قبل رحيله بساعات .. رشوان توفيق يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع عزت العلايلى

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:16 م
عزت العلايلى
عزت العلايلى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل اللحظات الاخيرة فى حياة الفنانة الراحل عزت العلايلى والمكالمة المطولة التى جمعت بينهما قبل رحيله بساعات قليلة. 

وقال رشوان توفيق فى تصريح لـ "صدى البلد" : "ان الفنان عزت العلايلى لم يكن مريضا فى ايامه الاخيرة وتحدثت معه كثيرا فى مكالمة مطولة قبل ساعات من رحيله وكانت تتضمن بعض الذكريات التى جمعتنا سويا منذ بداية عملنا معا فى التليفزيون. 

من جانبه قال محمود العلايلي ، ابن الفنان الراحل عزت العلايلي ، إن والده كان يتسم باللغة المتزنة ، والأسلوب البسيط الهادئ ، والعميق في نفس الوقت ، مشيرًا إلى أن هذه السمات كانت تنعكس عليه في حديثه وتصرفاته ، والقضايا الإنسانية والشخصية ،معقبًا : " كل إناء ينضح بما فيه " .

واضاف " محمود العلايلي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، أنه كان هناك حضور من قِبل الفنانين في الجنازة ، معقبًا : " مهما هقول ، مش هعرف أشكر الناس واعبر عن الامتنان على حضورهم الجنازة في ظل ما نمر به من جائحة كورونا " .

وقدم ابن الفنان  عزت العلايلي ، الشكر للجميع ، معقبًا : " الناس جازفت عشان يشاركوا في الجنازة " ، وقدم الشكر لمن تواصل معه هاتفيًا وكل من تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلانه عن خبر وفاة والده .

وتابع " العلايلي " ، أن معظم من تواصل معه ، كان يتحدث عن الفنان الراحل من وجهة نظره ، معقبًا : " بسمع كلام عن والدي يشرفني أنا وعيلتي من هنا لحد ما يتوفانا الله " ، مضيفًا : " قبل ما أشكر الناس ، بشكر والدي إنه حطنا في الموقف ده ، موقف من الفخر والامتنان من كل الناس " .
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