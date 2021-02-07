التحقيقات في مخزن لعب أطفال الهرم: غير مرخص مثل عقار فيصل والنيران التهمت ١٠ أمتار

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل احتراق مخزن لعب اطفال بحدائق الاهرام.
واشارت التحقيقات الى ان المخزن بعقار يمتلكه صاحب محلات لعب اطفال وانه حول الجراج الي ما يشبه مخزن ضخم على مساحة ٨٠٠ متر خصص نصفها لتخزين لعب الاطفال والنصف الاخر مخثص لتخزين الادوية.
وتبين من المعاينات وتحريات الاجهزة الامنية ان النسران التهمت جزء محدود فقط من المخزن حوالي ١٠ أمتار وتم السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي المساحة او باقي العقار كما تبين انه بدون ترخيص او مجهز باشتراطات الامن الصناعي على غرار عقار فيصل المحترق ولكن قوات الاطفاء بقيادة اللواء هشام صادق مدير قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته واخماده قبل حدوث كارثة.