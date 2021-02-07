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حوادث

التحقيقات في مخزن لعب أطفال الهرم: غير مرخص مثل عقار فيصل والنيران التهمت ١٠ أمتار

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:27 م
حريق محل
حريق محل
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل احتراق مخزن لعب اطفال بحدائق الاهرام. 

واشارت التحقيقات الى ان المخزن بعقار يمتلكه صاحب محلات لعب اطفال وانه حول الجراج الي ما يشبه مخزن ضخم على مساحة ٨٠٠ متر خصص نصفها لتخزين لعب الاطفال والنصف الاخر مخثص لتخزين الادوية. 

وتبين من المعاينات وتحريات الاجهزة الامنية ان النسران التهمت جزء محدود فقط من المخزن حوالي ١٠ أمتار وتم السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي المساحة او باقي العقار كما تبين انه بدون ترخيص او مجهز باشتراطات الامن الصناعي على غرار عقار فيصل المحترق ولكن قوات الاطفاء بقيادة اللواء هشام صادق مدير قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته واخماده قبل حدوث كارثة. 

وانتدبت النيابة العامة خبراء الادلة الجنائية لفحص العقار وتحديد سبب الحريق وبيان نقطة بدايته ونهايته. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا بإندلاع النيران داخل مخزن فى منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة أو الوحدات السكنية بذات العقار.

كشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من بدروم و6 طوابق وأندلعت النيران داخل مخزن متواجد بالبدروم، حيث تبين أنه يستخدم لتخزين لعب الأطفال. 

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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