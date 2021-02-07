التحقيقات في مخزن لعب أطفال الهرم: غير مرخص مثل عقار فيصل والنيران التهمت ١٠ أمتار

وانتدبت النيابة العامة خبراء الادلة الجنائية لفحص العقار وتحديد سبب الحريق وبيان نقطة بدايته ونهايته.





وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا بإندلاع النيران داخل مخزن فى منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.





ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة أو الوحدات السكنية بذات العقار.





كشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من بدروم و6 طوابق وأندلعت النيران داخل مخزن متواجد بالبدروم، حيث تبين أنه يستخدم لتخزين لعب الأطفال.





وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.