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رياضة

أهانوهم| السيتي يتقدم على ليفربول برباعية

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:17 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أحرز فيل فودين الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي في شباك ليفربول، في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.


فودين سجل الهدف في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فشل أليسون بيكر في التعامل معها.


ستيرلنج أحرز الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 77، بعد أن أرسل برناندو سيلفا الكرة له بعد تمريرة خاطئة مرة أخرى من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، ليضيف ستيرلنج الهدف الثالث برأسه.


يذكر أن هدف جوندوجان الثاني جاء في الدقيقة 73 بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي ليفربول وحارس مرماهم أليسون بيكر، لتصبح النتيجة 3-1 للسيتي.


أحرز محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول في شباك مانشستر سيتي في المباراة المقامة حاليًا في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.


صلاح أحرز  الهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 63، تحصل عليها بعد دفعه من روبين دياز مدافع مانشستر سيتي.


وكان جوندوجان قد أحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 49.

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