طريقة مضمونة لإزالة مكياجك بشكل طبيعي

تمتلئ العديد من مزيلات المكياج بالمواد الكيميائية ، ولكن هناك العديد من البدائل الطبيعية المتاحة أيضًا، "ليست هناك حاجة لخلط الكثير من الأشياء وعمل مزيل مكياجك ، حيث يمكن القيام بذلك ببساطة باستخدام زيوت معينة تعمل بشكل رائع ، مع تغذية بشرتك أيضًا.









في الواقع ، من المعروف أن طريقة التطهير بالزيت هي الطريقة الأكثر فعالية لتطهير الجلد بشكل طبيعي ، "كما يقول أميت ساردا ، العضو المنتدب لشركة Soulflower ، العلامة التجارية للعناية بالبشرة.





إذا كنت جديدًا في مجال التطهير بالزيت ، فقد يستغرق الأمر بضع محاولات لمعرفة مزيج الزيوت الأفضل بالنسبة لك.





البشرة الدهنية: تحتاج مزيج "زيت الخروع وزيت بذور العنب وزيت اللافندر الأساسي" يعمل بشكل أفضل. البشرة المعرضة لحب الشباب: استخدمي زيت الخروع الممزوج ببضع قطرات من زيت الجوجوبا لتغذية بشرتك وزيت شجرة الشاي الأساسي لتهدئة حب ​​الشباب. البشرة الجافة: غذي بشرتك بكمية متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت إكليل الجبل العطري.





