طريقة مضمونة لإزالة مكياجك بشكل طبيعي

تمتلئ العديد من مزيلات المكياج بالمواد الكيميائية ، ولكن هناك العديد من البدائل الطبيعية المتاحة أيضًا، "ليست هناك حاجة لخلط الكثير من الأشياء وعمل مزيل مكياجك ، حيث يمكن القيام بذلك ببساطة باستخدام زيوت معينة تعمل بشكل رائع ، مع تغذية بشرتك أيضًا.
في الواقع ، من المعروف أن طريقة التطهير بالزيت هي الطريقة الأكثر فعالية لتطهير الجلد بشكل طبيعي ، "كما يقول أميت ساردا ، العضو المنتدب لشركة Soulflower ، العلامة التجارية للعناية بالبشرة.
إذا كنت جديدًا في مجال التطهير بالزيت ، فقد يستغرق الأمر بضع محاولات لمعرفة مزيج الزيوت الأفضل بالنسبة لك.
البشرة الدهنية: تحتاج مزيج "زيت الخروع وزيت بذور العنب وزيت اللافندر الأساسي" يعمل بشكل أفضل.
البشرة المعرضة لحب الشباب: استخدمي زيت الخروع الممزوج ببضع قطرات من زيت الجوجوبا لتغذية بشرتك وزيت شجرة الشاي الأساسي لتهدئة حب الشباب.
البشرة الجافة: غذي بشرتك بكمية متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت إكليل الجبل العطري.
خطوات إزالة المكياج بطريقة التنظيف بالزيت
الخطوة 1
"اسكب مزيج الزيت في يدك وقم بالتدليك على البشرة مباشرة. دلك لمدة دقيقة على الأقل أو حتى تتأكد من أن الزيت قد تكسر مكياجك ".
الخطوة 2
الآن ضع قطعة قماش نظيفة تحت ماء الصنبور الفاتر واعصرها بسرعة. "ضعي المنشفة على وجهك ، لأن ذلك سيسمح لمسامك بالفتح ويساعد على تنظيف الشوائب بعمق."
"كرر إذا لزم الأمر مع الجانب الآخر من المنشفة ثم استخدم زوايا المنشفة لإزالة أي زيت متبقي برفق. اغسله بغسول وجهك