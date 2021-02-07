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فن

بلقيس فتحي لمنتقدي كليب حالة جديدة: يخبط دماغه فى الحائط

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:32 م
بلقيس فتحى
بلقيس فتحى
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أحمد إبراهيم
ردت الفنانة بلقيس فتحى بقوة على منتقدى كليب أغنيتها الجديدة "حالة جديدة" الذى طرحته منذ ايام قليلة ولقى العمل حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض له. 

وقالت بلقيس فتحى فى لقاء ببرنامج "et بالعربى" : ان منتقدى كليبى الجديد "حالة جديدة" يعد نوعا من المؤامرة وكل ما يمكن قولة اننى مقتنعة تماما بما قدمته وهو شكل جيد ومختلف وليس من المعقول ان يتم الانتقاد بينا على ان العمل تشابه فى نقطة ما مع كليب اخر. 

واضافت بلقيس : اللى ما يعجبه الكليب يخبط دماغه فى الحائط. 

وكانت أثارت الفنانة بلقيس فتحي، حالة من الجدل الواسع بعد طرح اغنيتها الجديد "حالة جديدة" حيث اتهما البعض بتقليدها للفنان محمد رمضان. 

وقررت بلقيس فتحي أن ترد على كافة الاتهامات التى تعرضت لها وذلك من خلال لقاء مع برنامج mbctrending وقالت : لم أقصد تقليد الفنان محمد رمضان والبعض ربط هذا الامر بسبب تعاونى مع المخرج حسام الحسينى احد المخرجين الذين تعاونوا مع الفنان محمد رمضان. 

وأضافت: "لن اتعمد تقليد محمد رمضان او تيلور سويفت كما قيل فى حركاتهما بالكليبات ولكن ربما هناك بعض الربط من جانب الجمهور بسبب استعانتي بالمخرج الذى قدم مع رمضان كليبات ناجحة". 

وأغنية "حالة جديدة"، من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب لكوين جي وهادي، ألحان عبد العزيز الويس، توزيع علي المتروح ومن إخراج حسام الحسيني.
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