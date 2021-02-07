فضيحة في الأنفيلد.. ليفربول يسقط بالأربعة أمام مانشستر سيتي بـ البريميرليج





أهدر إلكاي جوندوجان ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 37، لكنه كفر عن خطئه بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 49.









وعادل محمد صلاح النتيجة لليفربول في الدقيقة 63 من ركلة جزاء تحصل عليها بعد دفعه من روبين دياز.









وعاد جوندوجان ليضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد خطأ فادح من أليسون بيكر في الدقيقة 73.









أليسون استمر في أخطائه الكارثية متسببًا في هدف ثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 77 عن طريق ستيرلنج.









وأكد فودين انتصار السيتي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 83 ليسقط الليفر على ملعبه.









وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السيتي لـ 50 نقطة في الصدارة، متفوقًا بـ 10 نقاط عن ليفربول.