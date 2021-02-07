التميمي: العراق سيبدأ مرحلة تعامل جديدة مع كورونا نهاية الشهر الحالي

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، أن العراق سيبدأ في مرحلة جديدة من التعامل مع كورونا نهاية الشهر الحالي، فيما حدد أبرز التوصيات التي سترفع إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.





وقال التميمي لوكالة الانباء العراقية (واع): أن "وزارة الصحة وعبر لجان استشارية تتخذ التوصيات اللازمة بشأن مكافحة فايروس كورونا"، مبينا ان "ما نطلبه من المواطن هي اربعة شروط للوقاية من الفيروس منها ارتداء الكمامة والابتعاد الجسدي والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات".





وأضاف وزير الصحة العراقي أن "هناك تهاون كبير من قبل المواطنين في موضوع الوقاية"، مشيرا الى ان "هناك انظمة كاملة ودول اعلنت الاغلاق في سبيل السيطرة على هذا الوباء الخطر.. ما زلنا نتأمل من المواطن سرعة الاستجابة والتعاون".





وشدد التميم على ضرورة "التزام المؤسسات القطاعية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بتعليمات وزارة الصحة، خاصة ونحن مقبلون بالايام القليلة في نهاية الشهر الحالي، توفير اللقاح وبالتالي نبدأ مرحلة جديدة من التعامل مع الوباء".





وبين التميمي أن "اهم نقطة نؤكد عليه هو موضوع تشديد الاجراءات لاسيما في المولات والاسواق والمدارس والكليات والجامعات، كما طالبنا كل الجهات القطاعية بالتاكيد على عدم دخول اي مراجع الى مؤسسات الدولة وعدم دخول اي طالب وعدم السماح لدخول اي شخص الى الاسواق والمولات دون كمامة".





وبشأن التوصيات التي سترفعها الوزارة الى لجنة الصحة والسلامة الوطنية، أشار التميمي إلى أن "من ضمن التوصيات هو التاكيد على وزارة التربية بالدوام يوم واحد في الاسبوع ويومان في الاسبوع بالنسبة للجامعات والكليات، اضافة الى منع التجمعات ومنع قيام صلاة الجماعة ومنع دخول اي زائر الى المراقد المقدسة ما لم يرتدي الكمامة، مع منع مجالس العزاء وصالات الاعراس، لا سيما بعدما ما لاحظناه من تهاون كبير في الالتزام بالاجراءات الصحية".