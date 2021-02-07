ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: أتمنى تغيير اسم منطقة عزبة الهجانة بعد تطويرها

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:42 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، أنه يتمني تغيير اسم عزبة منطقة الهجانة بعد تطويرها، مردفا: والله بتكلم جد احنا غيرنا أسماء كل القري الصعبةط.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منازل سكان عزبة الهجانة تقع تحت الأض ببضعة أمتار، والطرق أعلى منها، متسائلا: «إزاي بيعيشوا كده صيف وشتاء؟!».

ولفت إلى أن أهالي عزبة الهجانة كانوا يعيشون تحت الخط الأدني من المعيشة، ولا خدمات حقيقية للأهالي ما يمثل معاناة كبيرة لهم.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن كل العمارات بعزبة الهجانة تم بنائها بدون ترخيص، معبرًا عن أمله في تغيير اسم عزبة الهجانة بعد تطويرها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: نقل 1411 أسرة من عزبة الهجانة لمساكن أهالينا لإنشاء محور الوفاء والأمل

أحمد موسى: نقل أهالي عزبة الهجانة من العشوائية إلى مساكن حضارية بأمر الرئيس

لميس سلامة عن تطوير عزبة الهجانة: كل اللي هيمشي في المنطقة هيحس باختلاف

مطالبا بالاعتذار لهم.. أحمد موسى: وقوف سكان الزمالك أمام سيارات المياه مشهد غير مقبول

تحسين الحياة.. أحمد موسى: السيسي أول رئيس يزور عزبة الهجانة

أحمد موسى: عزبة الهجانة منطقة تفتقد للتخطيط وتعاني من العشوائية

ترشيحاتنا

التصديرى للصناعات الغذائية: استخدام الزيوت المهدرجة يتسبب فى مشاكل صحية

ماتت ليلة زفافها.. والد عروس المنيا يروي تفاصيل حادث الكريمات

بعد التشهير به| الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة سب وقذف رمضان صبحى

تامر عبدالحميد لـ مرتضى منصور: كلمة الحق تنتصر في النهاية

عاجل.. إغلاق دور السينما ومنع الحفلات وخفض طاقة المطاعم في أبو ظبي

السعودية.. تحرك عاجل بعد خطأ تقني خلال مؤتمر الصحة بشأن كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هتحل كل مشاكلك .. 7 وصفات لتجميل وتفتيح البشرة الدهنية