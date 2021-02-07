أحمد موسى: أتمنى تغيير اسم منطقة عزبة الهجانة بعد تطويرها

قال الإعلامي أحمد موسى، أنه يتمني تغيير اسم عزبة منطقة الهجانة بعد تطويرها، مردفا: والله بتكلم جد احنا غيرنا أسماء كل القري الصعبةط.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منازل سكان عزبة الهجانة تقع تحت الأض ببضعة أمتار، والطرق أعلى منها، متسائلا: «إزاي بيعيشوا كده صيف وشتاء؟!».





ولفت إلى أن أهالي عزبة الهجانة كانوا يعيشون تحت الخط الأدني من المعيشة، ولا خدمات حقيقية للأهالي ما يمثل معاناة كبيرة لهم.





واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن كل العمارات بعزبة الهجانة تم بنائها بدون ترخيص، معبرًا عن أمله في تغيير اسم عزبة الهجانة بعد تطويرها.



