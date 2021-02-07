ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ملك البحرين يؤكد ثقته بوعي الشعب في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:35 م
ملك البحرين حمد بن
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
Advertisements
قسم الخارجي
عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اجتماعا مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية، حيث جرى استعراض عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالشأن المحلي والإقليمي.

وأكد العاهل البحريني ثقته  بوعي أهل البحرين بالاستجابة الفاعلة والالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي.

وأوضح ملك البحرين أن الجميع شركاء في مواجهة هذه الجائحة، مضيفا "أننا بعون الله سنتجاوز هذه المرحلة من خلال تعاون ووعي المواطنين والمقيمين والتزامهم والعمل بروح الفريق الواحد".

كما أعرب عن شكره وتقديره لولي العهد  على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة وطنه في كافة المجالات وقيادته السديدة لفريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار العاهل البحريني إلى أن المملكة تسير دومًا بخطى ثابتة نحو المزيد من التطوير والريادة في كافة الميادين بجهود وعزيمة أبنائها المخلصين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للمواطنين والمقيمين.. ملك البحرين يعلن بدء حملة لتوفير لقاح آمن ومجاني ضد فيروس كورونا

بالطرق السلمية.. البحرين تدعو إلى إنهاء الصراعات الإقليمية

بعدما أفرجت عنه قطر.. رسالة من ملك البحرين لبطل كمال الأجسام سامي الحداد

اتصال هاتفي يجمع رئيس وزراء البحرين ونظيره الكويتي.. هذا ما جاء فيه

ترشيحاتنا

تطور جديد حول السبب الرئيسي وراء انتشار فيروس كورونا

الإمارات تعلق على قرار رفع الحظر عن الرحلات الجوية إلى الدنمارك

سقوط البطل.. أرقام كارثية لـ ليفربول بعد رباعية مانشستر سيتي

الأسرة لم تنفِ أو تؤكد.. هل تتزوج حلا شيحة ومعز مسعود غدا؟

بعد تناول الغداء بأحد المطاعم .. وفاة صلاح مصيلحي مؤسس نادي إنبي

ماذا يفعل أليسون؟.. خطأ كارثي ثان من حارس ليفربول يمنح هدفا ثالثا لـ السيتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هتحل كل مشاكلك .. 7 وصفات لتجميل وتفتيح البشرة الدهنية