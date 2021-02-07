ملك البحرين يؤكد ثقته بوعي الشعب في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اجتماعا مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية، حيث جرى استعراض عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالشأن المحلي والإقليمي.





وأكد العاهل البحريني ثقته بوعي أهل البحرين بالاستجابة الفاعلة والالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي.





وأوضح ملك البحرين أن الجميع شركاء في مواجهة هذه الجائحة، مضيفا "أننا بعون الله سنتجاوز هذه المرحلة من خلال تعاون ووعي المواطنين والمقيمين والتزامهم والعمل بروح الفريق الواحد".





كما أعرب عن شكره وتقديره لولي العهد على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة وطنه في كافة المجالات وقيادته السديدة لفريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا.



