مشهد لم نراه منذ الستينات.. نشات الديهي يعلق على تفقد السيسي لعزبة الهجانة.. فيديو

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة، قائلا: «مشهد تاريخي لم نعتد عليه».





وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن الرئيس السيسي اصطحب معه ما يقرب من 10 وزراء خلال تفقده عزبة الهجانة، موضحا أن عزبة الهجانة تعد نموذجا للفوضى العارمة.





وتابع: «الرئيس السيسي يعتبر أول رئيس يقوم بفتح الجراح لتنظيفها»، متابعا: «لأول مرة يقوم رئيس دولة باصطحاب أعضاء حكومته إلى موقع من المواقع التى منطقة عشوائية ليكونوا شاهدين على ما يجب أن يكون موضع تغيير عاجل».





وأوضح: «ما نشاهده في منطقة عزبة الهجانة اليوم لم نراه منذ ستينيات القرن الماضي.. وهو أن يتحرك الرئيس وسط الجماهير بهذا الشكل.. وهذه الصورة تعني حقيقة الوضع الذي نعيشه وفلسفة الإدارة التي يقودها الرئيس السيسي».



