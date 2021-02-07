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نصف مليون خلال 4 شهور.. المجلس القومي يوضح تحدي الزيادة السكانية

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:51 م
صدى البلد
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ندى رأفت
قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية هما الزيادة السكانية والإرهاب، مضيفًا أن الزيادة السكانية هي تحدى التحدي ، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من هذا التحدي منذ تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

وأضاف " عمرو حسن " في مداخلة هاتفية مع برنامج" الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن الدولة المصرية تواجه ملف الزيادة السكانية منذ حوالي 56 عامًا ، معقبًا : " حان الآن فتح هذا الملف ومحاولة عدم توريثه الأجيال القادمة " .

وأوضح المقرر السابق للمجلس القومي ، أن خلال الاربع شهور الماضية ، زاد عدد السكان نصف مليون ، لذلك يجب مواجهة هذا التحدي بجميع ما لدينا ، من حملات توعية ، وإعلام ، والخطابات الدينية ، والتعليم ، والحوافز الإيجابية ، معقبًا : " إحنا ممكن نقول اننا في حرب ولازم نستخدم كل الأسلحة اللي عندنا " .

وأكمل " حسن " ، أن لا نستطيع امتداد الشعب بحوافز سلبية تجاه هذا الملف ، لأنها ستكون ضد الدستور المصري ، ولكن ما نستطيع فعله هو تشجيع الأسر المصرية من خلال الحوافز الإيجابية وتوعية الشعب المصري تجاه هذا التحدي الكبير الذي يواجه الدولة المصرية .
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