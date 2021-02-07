نصف مليون خلال 4 شهور.. المجلس القومي يوضح تحدي الزيادة السكانية

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية هما الزيادة السكانية والإرهاب، مضيفًا أن الزيادة السكانية هي تحدى التحدي ، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من هذا التحدي منذ تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .





وأضاف " عمرو حسن " في مداخلة هاتفية مع برنامج" الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن الدولة المصرية تواجه ملف الزيادة السكانية منذ حوالي 56 عامًا ، معقبًا : " حان الآن فتح هذا الملف ومحاولة عدم توريثه الأجيال القادمة " .





وأوضح المقرر السابق للمجلس القومي ، أن خلال الاربع شهور الماضية ، زاد عدد السكان نصف مليون ، لذلك يجب مواجهة هذا التحدي بجميع ما لدينا ، من حملات توعية ، وإعلام ، والخطابات الدينية ، والتعليم ، والحوافز الإيجابية ، معقبًا : " إحنا ممكن نقول اننا في حرب ولازم نستخدم كل الأسلحة اللي عندنا " .



