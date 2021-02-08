شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ماذا يخبئ برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة بدون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 7 فبراير فهذه نصيحة الأبراج لك".

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نصيحة الابراج

سيكون اليوم يومًا جيدًا لك من حيث المال. يمكنك الحصول على مزايا مالية كبيرة. إذا كنت تعمل وتعمل في مشروع جديد ، فستحصل على الدعم الكامل من كبار السن. سيعزز ذلك ثقتك بنفسك وستحاول تقديم أفضل ما لديك.





بالحديث عن الحياة الزوجية ، سيكون اليوم أكثر رومانسية. سوف تنسى كل الأشياء المرة وتقضي يومًا محببًا مع زوجتك. سيكون الوضع مواتيًا في الحياة الرومانسية.







سيكون هناك سلام في الأسرة وتكون هناك وحدة بين أفراد الأسرة. سيكون اليوم جيدا من ناحية الصحة. سيكون هناك راحة من أي مرض مزمن





اليوم يمكن أن تسير الأمور ضدك في مجال العمل. قد يكون رئيسك غير سعيد بأدائك في المكتب. يمكنهم أيضًا إزالة العديد من أخطائك. في مثل هذه الحالة ، عليك أن تكون حذرًا جدًا.





من ناحية أخرى ، ينصح رجال الأعمال بالابتعاد عن النقاش. إذا شعرت بالإحباط من قبل شخص ما ، فعليك محاولة تسوية الأمر بحكمة ، وإلا فقد يزداد عملك سوءًا. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. سيحصل أفراد عائلتك على الدعم.





اليوم يمكنك الحصول على بعض النصائح الجيدة من أخيك الأكبر. ستكون هناك فرصة للتجول اليوم مع شريك الحب. بالحديث عن أموالك ، تجنب إهدار أموالك التي كسبتها بصعوبة. اتخذ قراراتك المالية بعناية. اليوم ، صحتك ستكون ضعيفة





إذا كنت متزوجًا ، فإن علاقتك بزوجك ستزيد من الحلاوة. ستكسب قلوب كبار السن بأدائك الرائع في المكتب. أيضًا ، سوف يثني عليك زملاؤك كثيرًا اليوم.







ينصح رجال الأعمال بتجنب المعاملات الاقتصادية الكبيرة. لن يكون جو منزلك مناسبًا اليوم. اليوم قد تشعر والدتك بالإهانة من أي شيء يتعلق بك. لا تهتم بالصحة إذا كنت مريضًا بمرض السكري ، فاعتني بنفسك. لون الحظ: أبيض