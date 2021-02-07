الرحلة الكابوس.. رومينيجه يهاجم السلطات الألمانية بسبب تأخر طائرة بايرن ميونيخ .. شاهد

كشفت فضائية سكاى نيوز عبر تقرير عرضته عن سبب تأخر إقلاع رحلة أبطال ألمانيا لملاقاة الأهلي فى الدوحة.





وتعود اسباب التأخير حسب التقرير الى الإجراءات الروتينية للسفر التى فرضها فيروس كورونا التى تمنع الطيران بعد منتصف الليل .





وأضطر فريق بايرن ميونخ لقضاء ليلة كاملة فى مطار برلين حتى يفتح الطيران الساعة السابعة صباحًا بعد محاولات لاخذ رخصة استثنائية للإقلاع ولكن رفضتها السلطة الفيدرالية.





ومن جهته قال "كارل هانز رومينغه" الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ إن" سلطات برادنبيرج لا تدرك حجم ما فعلوه ضد فريقنا".



