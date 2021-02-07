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محافظات

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة الغريب واستكمال شبكة صرف مياه الأمطار بالكورنيش الجديد

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:54 م
جولة محافظ السويس
جولة محافظ السويس
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حسن غنيمة

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ، ظهر اليوم بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة شارع الجيش بنطاق حي السويس والذي يمتد بطول 10كيلومتر تنتهي بطريق السويس القاهرة القديم بحي فيصل.


وتفقد المحافظ اعمال استكمال شبكة وبالوعات صرف الامطار بمنطقة كورنيش السويس الجديد وشارع الجيش ، مؤكدا علي سرعة الانتهاء من باقي الاعمال لتوصيل الشبكة للقضاء علي اي تراكمات للمياه  .


وتابع صقر اعمال تطوير منطقة ميدان الغريب وميدان الشون بحي السويس والتي شهدت اعمال تهذيب وانشاء ميادين جديدة ، واكد المحافظ علي حي السويس باستكمال ازالة العشوائيات والاكشاك المخالفة، مؤكدا علي ادارة المرور تكثيف الحملات المرورية والامنية لعودة الانضباط بشوارع وميادين منطقة الغريب بحي السويس .


رافق المحافظ فى الجولة الدكتورعبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، والمهندسة فاتن عبد الغني ، رئيس حى السويس العميد احمد يوسف مديرعام مشروع الشاليهات والشواطئ ومهندسى الشعبة الهندسية ومديرى المرور والصرف الصحي والإسكان والتجميل والحدائق ومديرعام مشروع الشاليهات والإدارات الهندسية بحى السويس والشركات المنفذة للاعمال.

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