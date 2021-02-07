المدير التنفيذي للمعهد المصرفي يوضح كيفية تعامله مع جائحة كورونا ..فيديو

قال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد تم اليوم 30 عاما على إنشائه وعمله مؤكدا أنه أنشأ سنة 1991 ليكون إجراء تدريبي للبنك المركزي مؤكدا ان المعهد المصرفي المصري لديه فرع في مدينة نصر وفرع ف المهندسين وفرع في مدينة الإسكندرية .
وأضاف عبدالعزيز خلال لقائه على قناة " اكسترا نيوز " ، أن المعهد المصرفي المصري يقدم خدماته لجميع العاملين في القطاع المصرفي والذي يقارب عددهم على 120 ألف موظف ونقدم لهم خدمات المهارات المصرفية والفنية والمهارات المتعلقة بالجانب السلوكي .
واوضح عبد العزيز ،إنهم قاموا بسبب جائحة كورونا قمنا بإغلاق المعهد المصرفي المصري واقتصر التدريب وقت الجائحة على تقديم الخدمات التدريبية والتقييمية من خلال شبكة الانترنت وهذا كان بسبب دعم المركزي لنا وهذا من خلال تدشين منصة التعلم الإلكتروني عام 2018 .