المدير التنفيذي للمعهد المصرفي يوضح كيفية تعامله مع جائحة كورونا ..فيديو

قال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد تم اليوم 30 عاما على إنشائه وعمله مؤكدا أنه أنشأ سنة 1991 ليكون إجراء تدريبي للبنك المركزي مؤكدا ان المعهد المصرفي المصري لديه فرع في مدينة نصر وفرع ف المهندسين وفرع في مدينة الإسكندرية . أنهإجراءلديه





وأضاف عبدالعزيز خلال لقائه على قناة " اكسترا نيوز " ، أن المعهد المصرفي المصري يقدم خدماته ل جميع العاملين في القطاع المصرفي والذي يقارب عددهم على 120 ألف موظف ونقدم لهم خدمات المهارات المصرفية والفنية والمهارات المتعلقة بالجانب السلوكي .



