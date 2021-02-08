حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/7 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة في بداية يومهم؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 7 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك.
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
اجتماعيا ومهنيا: القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق والتوتر.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتطوير أعمالك وتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.
عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويمدك بالهدوء وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن التصرف في كل شيء له علاقة بالمال والاستثمار.
عاطفيا: فينوس والشمس داعمان ويمنحانك يقظة وقدرة على أن تتغلب على الخلافات والمعوقات
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وتدرس قراراتك وأن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وصحيا: اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد بمواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تبالغ في غضبك وحساسيتك
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: الكواكب في منزل العمل تمدك بقوة التحمل ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك ببراعة.
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر والوقت مناسب للإصلاح
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.
عاطفيا: رغم الضغوط.. تبحث عن الانفتاح والتحرر من القيود والفرص متاحة للاقتراب ممن تحب
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تلمس القلوب وتسيطر على من تحب
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال وقد تزدهر أعمالك ومواهبك التجارية وتصل لمكاسب تنتظرها بشرط أن تعتني بحساباتك وتراجع خطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: إذا أردت أن تحصل على التقدير.. حاول أن تحافظ على اللباقة في التعامل مع من حولك
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا وتتقدم بثقة نحو من تحب.. كما أن المريخ بمنزل الحب يؤكد على جاذبيتك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك واعمل في صمت.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك بالدقة في كل ما تقول وتجنب الزهو بنفسك
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس.. تكتشف أنك أقوى مما تعتقد وينفعك حماسك وقدرتك على التماسك.
عاطفيا: تبدو اليوم أكثر تألقا وفتنة وتعرف كيف تشيع من حولك أجواءً إيجابية