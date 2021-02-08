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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/7 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة في بداية يومهم؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 7 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك.
 
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
اجتماعيا ومهنيا: القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق والتوتر.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتطوير أعمالك وتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.
عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويمدك بالهدوء وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن التصرف في كل شيء له علاقة بالمال والاستثمار.
عاطفيا: فينوس والشمس داعمان ويمنحانك يقظة وقدرة على أن تتغلب على الخلافات والمعوقات

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وتدرس قراراتك وأن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وصحيا: اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد بمواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تبالغ في غضبك وحساسيتك

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: الكواكب في منزل العمل تمدك بقوة التحمل ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك ببراعة.
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر والوقت مناسب للإصلاح

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.
عاطفيا: رغم الضغوط.. تبحث عن الانفتاح والتحرر من القيود والفرص متاحة للاقتراب ممن تحب

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تلمس القلوب وتسيطر على من تحب

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال وقد تزدهر أعمالك ومواهبك التجارية وتصل لمكاسب تنتظرها بشرط أن تعتني بحساباتك وتراجع خطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: إذا أردت أن تحصل على التقدير.. حاول أن تحافظ على اللباقة في التعامل مع من حولك

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا وتتقدم بثقة نحو من تحب.. كما أن المريخ بمنزل الحب يؤكد على جاذبيتك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك واعمل في صمت.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك بالدقة في كل ما تقول وتجنب الزهو بنفسك

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس.. تكتشف أنك أقوى مما تعتقد وينفعك حماسك وقدرتك على التماسك.
عاطفيا: تبدو اليوم أكثر تألقا وفتنة وتعرف كيف تشيع من حولك أجواءً إيجابية
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