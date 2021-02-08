حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/7 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الحمل

من21/3 إلى 20/4

اجتماعيا ومهنيا: القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق والتوتر.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتطوير أعمالك وتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: فينوس والشمس داعمان ويمنحانك يقظة وقدرة على أن تتغلب على الخلافات والمعوقات

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن التصرف في كل شيء له علاقة بالمال والاستثمار.

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وتدرس قراراتك وأن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك

عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

من 22/6 إلى 22/7

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وصحيا: اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد بمواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تبالغ في غضبك وحساسيتك