هياخد انتباه العالم .. أحمد ناجي يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد الشناوي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

قال أحمد ناجي، مدرب حراس المرمي، إنه قضى داخل جدران النادي الأهلي سنوات عديدة وخلال هذه السنوات إلتقى النادي الأهلي بالعديد من الفرق العالمية منهم ريال مدريد وروما، معقبا: مثل تلك المباريات يكون لها إعداد خاص.





وأكمل "ناجي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: اللاعبون سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل إثبات أنهم قادرون على تحدي بطل أوروبا، مضيفا: في حالة المقارنة سيكون للبارين الأفضلية ولكن دائما الأهلي يحارب أمام كل الفرق.





وتابع: تحدثت مع محمد الشناوي من أجل أن يستعيد ذكريات مباراة أروجواي في كأس العالم، و متأكد أن محمد الشناوي هياخد انتباة العالم كله.





وأضاف، كرة القدم لا يوجد بها شيء مضمون، ونحن فرقة منظمة ولديها خبرات ونتوقع مباراة رائعة، منوها بان المدير الفني للنادى الأهلي أكد من خلال تصريحاته أنهم سيدخلون المباراة للاستمتاع.



