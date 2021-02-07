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منوعات

كلب شرس يمزق رضيعا وهو يلعب على أرجوحة

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

نقل طفل رضيع جوًا إلى المستشفى بعد أن نهشه كلب بشراسة في حديقة في مدينة ميرسيسايد  البريطانية بعد ظهر يوم الأحد.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار،  تم استدعاء خدمات الطوارئ بعد أن عض كلب شرس الطفل بالغ  من العمر 17 شهرًا في ساقه أثناء وجوده في حدائق ماريان.


وأشارت الصحيفة إلى أنه  تم استدعاء طائرة  إسعاف جوية إلى مكان الحادث من أجل نقل الطفل إلى المستشفى بأسرع ما يمكن بعد الهجوم الوحشي.


وكان الحادث وقع  في مقاطعة  نيثيرتون ، ميرسيسايد ، بعد ظهر يوم الأحد في حوالي الساعة 1.25 ظهرًا بينما كان الكثيرون يستمتعون بالحديقة ، حيث يعتقد أن الصبي نفسه كان على أرجوحة عندما هاجم الحيوان.


وأكدت الشرطة أنه تم القبض على الكلب المخالف في مكان الحادث ويتم استجواب أصحاب الحيوان.

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