توفير 53 فرصة عمل للشباب بالقليوبية.. تعرف عليها

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ، عن توفير 53 فرصة عمل للشباب وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

















وأوضحت المديرية أن الطلبات تقدم حتى استيفاء العدد المطلوب يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرًا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.









من ناحية اخرى أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تلقي 222138 طلبا للتصالح في مخالفات البناء منذ فتح الباب حتى الآن بإجمالي رسوم بلغ مليارا و246 مليونا و433 ألف جنيه.









وأكد المحافظ تزايد الإقبال علي تقديم الطلبات يوميا بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن مع مد المهلة حتى مارس المقبل، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات المراكز والمدن جاء كالتالي : بنها 34730، طوخ 45795، كفرشكر 10809، شبين القناطر 16635، قها 1427، قليوب 24853، الخانكة 39835، الخصوص 8031، القناطر الخيرية 25065، حي شرق شبرا 7317، وغرب شبرا 7641".









وشدد محافظ القليوبية على توفير كل سبل الراحة والإجراءات الاحترازية خلال تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة من خلال التباعد الاجتماعي وسرعة إنهاء الإجراءات حماية للمواطنين.









من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات مدينة شبين القناطر وتابع عددا من المواقع المستهدف تطويرها بقرى المدينة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.









بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة المحلية بكفر شبين بنسبة تنفيذ 70% وبتكلفة 1.7 مليون جنيه تنفذها مديرية الإسكان بالمحافظة.

وشدد الهجان على مقاول الأعمال بسرعة الانتهاء من المشروع خلال شهر من تاريخه وإلا سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية.









وتفقد المحافظ أيضا محطة رفع طحانوب، حيث تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجار تطهير الشبكات بطول 3 كيلو، كما تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين، وتبلغ تكلفة المشروع 65 مليون جنيه.