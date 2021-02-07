وزارة الصحة تكشف سبب إنشاء حسابات رسمية على السوشيال ميديا .. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، إن منصات التواصل الاجتماعي اليوم، أصبح لها دور كبير وأصبحت بديل التواصل الورقي مؤكدا أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع تتلقى معلوماتها اليوم عن طريق منصات التواصل الاجتماعي.





وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز " ، وزارة الصحة والسكان في عام 2020 حرصت على تطوير منصتها الالكترونية بالاضافة الي اننا قمنا بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بوزارة الصحة المصرية وتم توثيقها .



