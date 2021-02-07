محافظ بني سويف يصدر قرارا بتشكيل وحدة متابعة مراحل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارًا بتشكيل وحدة متابعة المرحلة الجديدة لمبادرة (حياة كريمة)، برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ"منسقًا عامًا"، وفي عضويتها كل من وكيل وزارة التضامن، رئيس الوحدة المحلية المختص، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ورئيس قطاع الإعلام بالمحافظة،وممثلين عن إدارات: المتابعة، التخطيط، خدمة المواطنين ، المكتب الفني ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وللوحدة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.





وطبقا للمادة الثانية من القرار: تعمل الوحدة المذكورة تحت إشراف المحافظ، وتختص بالإشراف وتقديم الدعم الفني لفرق المراكز في أداء مختلف أدوارها ،وإعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتعاون مع فرق المركز ورفعها للجنة التخطيط والتنسيق المحلي ،بجانب متابعة المشروعات على مستوى المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات وإعداد تقارير المتابعة الدورية بشكل نصف شهري ورفعها للعرض على المحافظ والوحدة المركزية لوزارة التنمية المحلية.





كما تتولى الوحدة رصد المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ورفعها للجنة التخطيط والتنسيق المحلي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ،والإشراف على توثيق مختلف التدخلات والأنشطة والإعلام الدوري عن كافة أنشطة المبادرة،فضلًا عن الإشراف على تشكيل وإشراك لجان التنمية على مستوى القرية ومتابعة توثيق اجتماعاتها وتوصياتها .





وتضمنت المادة الثالثة من القرار: تُشكل بكل وحدة محلية على مستوى مراكز المحافظة وحدة متابعة المرحلة الجديدة للمبادرة برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير التخطيط بالوحدة ،منسق عام يختاره رئيس الوحدة ،مسؤول من المتابعة وخدمة المواطنين ومسؤول عن المشاركة المجتمعية والتوثيق بالوحدة المحلية.





وتختص هذه الوحدة بإعداد المقترحات الأولية للخطة الاستثمارية لكل قرية مستهدفة بنطاق المركز ورفعها لفريق المحافظة وفقا للإجراءات المتفق عليها ،مع المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات الجارية بالمركز ورفع تقرير أسبوعي عن التقدم في التنفيذ لوحدة المحافظة.



